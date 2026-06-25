Operação apreende 250 toneladas de sucata e prende suspeito de receptação em Frederico Westphalen

Apreensão é considerada a maior de 2026. Pablo Cardoso / SSP/ Divulgação

Uma operação realizada na terça-feira (23), resultou na apreensão de cerca de 250 toneladas de sucatas automotivas em Frederico Westphalen, no norte do Estado.

A ação integra a Operação Desmanche, coordenada pela Secretaria da Segurança Pública e que desta vez contou com agentes da Polícia Civil, Brigada Militar e Polícia Rodoviária Federal.

O volume apreendido é o maior registrado pela força-tarefa em 2026. Ao todo, três estabelecimentos foram fiscalizados no município.

Durante a operação, foram localizados três veículos com registro de roubo e um automóvel com suspeita de adulteração.

Um homem foi preso por receptação. Outro foi encaminhado à delegacia por adulteração de sinal identificador de veículo.

Fiscalizações e autuações

O Batalhão Ambiental da Brigada Militar lavrou dois boletins de ocorrência e um termo circunstanciado por crime ambiental.

O Corpo de Bombeiros Militar emitiu três autos de infração nos estabelecimentos vistoriados.

A operação contou com a participação de 59 agentes das forças de segurança.

Resultados da operação

A Operação Desmanche completa dez anos em 2026. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, no período entre 2015 e 2025, os roubos de veículos reduziram de 18.138 para 1.790 registros.