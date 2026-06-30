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Objeto luminoso registrado no noroeste do Estado era satélite chinês em reentrada na atmosfera

Fenômeno registrado no Noroeste gaúcho revela passagem de lixo espacial pelo Estado

Vitor Zuccolo

Repórter

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