Objeto luminoso registrado no noroeste do Estado era satélite chinês em reentrada na atmosfera

Um rastro luminoso observado no céu do Estado na noite de segunda-feira (29) chamou a atenção de moradores em diferentes municípios. O fenômeno foi provocado pela reentrada na atmosfera terrestre do satélite chinês YAOGAN-35 03A, lançado em julho de 2022.

O registro foi feito por integrantes da rede de monitoramento do Clube de Astronomia do Campus Santo Ângelo do Instituto Federal Farroupilha (IFFar), em parceria com o projeto Bate-Papo Astronômico (BPA), de Santa Maria.

As imagens captadas na região Noroeste do Estado ajudaram a confirmar a identidade do objeto e reconstruir a trajetória percorrida antes da sua desintegração.

Trajetória passou pelo Sul do Estado

De acordo com a análise realizada por observadores, o satélite iniciou a reentrada sobre o Uruguai. A estimativa é de que os últimos fragmentos tenham se extinguido sobre o Oceano Atlântico.

Por isso, moradores de municípios mais ao sul tiveram melhor visibilidade do fenômeno. Ainda assim, equipamentos instalados em Santo Ângelo conseguiram registrar a passagem do objeto.

Como o objeto foi identificado

Todo equipamento colocado em órbita possui um código de identificação internacional conhecido como número NORAD. Esse número funciona como um registro permanente do objeto espacial.

Quando um satélite deixa de transmitir informações à Terra ou entra em fase final de operação, seu rastreamento passa a ser feito por observatórios e redes de observadores espalhados pelo mundo.

A partir da análise da órbita e da velocidade de queda, é possível estimar o horário e a região de reentrada.

Fragmentos podem sobreviver