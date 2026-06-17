Mulher quebra porta de loja da Corsan a marteladas por falta de água em ocupação em Passo Fundo

Uma mulher quebrou a marteladas a porta de vidro de uma loja de atendimento da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), na tarde desta quarta-feira (17), por volta das 15h, no bairro Vila Rodrigues, em Passo Fundo.

De acordo com o gerente institucional regional da Corsan, Aldomir Santi, a autora reside na ocupação Bela Vista e disse enfrentar problemas de falta d'água:

— O local passa por um processo de regularização promovido pela companhia. Por ser uma área irregular, a Corsan não possui autorização legal para intervir nas oscilações de pressão ou desabastecimentos.

Atualmente, a área depende de bicas públicas de abastecimento. O saneamento ainda não é administrado pela companhia.

A Brigada Militar foi até o local do incidente e abordou a mulher, que permaneceu em frente à agência após o crime, mas ela preferiu não se manifestar sobre a situação.

A agência de atendimento não registrou feridos durante o incidente. A Brigada colheu dados no local para dar andamento a um boletim de ocorrência por dano ao patrimônio.

Confira nota divulgada pela Corsan

"A Corsan está apurando as circunstâncias de um episódio de vandalismo cometido em sua loja no município de Passo Fundo na tarde desta quarta-feira (17), quando uma pessoa destruiu, a martelada, os vidros da loja, ameaçando integridade física de colaboradores e clientes presentes.

A Companhia repudia todo e qualquer ato de vandalismo. Medidas cabíveis serão tomadas para apontar responsabilidades. A Brigada Militar foi acionada para atender a ocorrência.

A autora do ato não é cliente da Corsan, não estava aguardando para ser atendida e sequer entrou nas dependências da loja. Foi ao local com o objetivo deliberado de vandalizar.