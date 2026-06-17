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Mulher quebra porta de loja da Corsan a marteladas por falta de água em ocupação em Passo Fundo

Caso aconteceu nesta quarta-feira (17). Autora preferiu permanecer em silêncio

Heloisa Gamero

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