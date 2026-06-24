MP apreende mais de uma tonelada de alimentos impróprios em mercados de Muliterno

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Uma ação de fiscalização retirou de circulação mais de uma tonelada de alimentos impróprios para consumo em três mercados de Muliterno, no norte do Estado. A operação faz parte do Programa Segurança dos Alimentos, do Ministério Público.

Durante a fiscalização, realizada na terça-feira (23), os agentes encontraram alimentos fora do prazo de validade, itens sem comprovação de procedência, irregularidades no armazenamento e falhas no controle da temperatura.

O maior volume apreendido foi de bebidas, principalmente cachaças, além de vinagres sem registro nos órgãos competentes. Produtos panificados, carnes, queijos e embutidos também foram recolhidos. Os estabelecimentos foram autuados.