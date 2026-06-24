MP apreende mais de uma tonelada de alimentos impróprios em mercados de Muliterno

Uma ação de fiscalização retirou de circulação mais de uma tonelada de alimentos impróprios para consumo em três mercados de Muliterno, no norte do Estado. A operação faz parte do Programa Segurança dos Alimentos, do Ministério Público.
Durante a fiscalização, realizada na terça-feira (23), os agentes encontraram alimentos fora do prazo de validade, itens sem comprovação de procedência, irregularidades no armazenamento e falhas no controle da temperatura.
O maior volume apreendido foi de bebidas, principalmente cachaças, além de vinagres sem registro nos órgãos competentes. Produtos panificados, carnes, queijos e embutidos também foram recolhidos. Os estabelecimentos foram autuados.
A Força-Tarefa contou com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), equipes da Vigilância Sanitária de Muliterno e representantes das secretarias estaduais da Saúde, da Agricultura e do Comando Ambiental da Brigada Militar.