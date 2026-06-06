Mostra de orquídeas movimenta Erechim com programação aberta ao público

Público poderá acompanhar a premiação de 45 espécies Pietra Pacheco / SMDEIT Erechim

A 3ª Exposição de Orquídeas de Erechim ocorre entre este sábado (6) e domingo (7), no Centro de Convivência do Idoso, no bairro Bela Vista. A atividade inclui mostra de plantas, comercialização de espécies, palestra e entrega de prêmios e é aberta ao público.

A organização é do Círculo Orquidófilo de Erechim (COE), com apoio da prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e da Federação Gaúcha de Orquidófila. A expectativa é de receber 5 mil visitantes durante o evento.

A visitação para o público em geral e a venda de plantas ocorre até as 19h no sábado e das 8h às 17h no domingo. Orquidários convidados participam com venda de mudas e exemplares, que variam de R$ 50 a R$ 150 reais.

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No domingo, às 9h30, a Federação Gaúcha de Orquidofilia realiza uma palestra. O encerramento e a retirada das plantas começam às 17h.

O evento prevê premiação em 45 categorias e os primeiros colocados recebem troféus e medalhas.