Morre segunda vítima de incêndio em residência de Passo Fundo; idosa estava internada há 20 dias

João Carlos Wairich Neto e Marli Battisti Wairich foram víitmas do incêndio. Marcio Wairich / Arquivo pessoal

Marli Battisti Wairich, 82 anos, que havia sido hospitalizada após sofrer intoxicação por fumaça em um incêndio residencial que matou o marido em Passo Fundo, no norte do Estado, não resistiu às complicações decorrentes do quadro e morreu no último sábado (13). A informação foi confirmada pela família.

Ela estava internada desde o dia 24 de maio, quando a casa onde morava com o esposo foi atingida por um incêndio na Avenida General Neto, na região central da cidade.

Ela foi socorrida e encaminhada para atendimento hospitalar após o incêndio e permaneceu hospitalizada devido à inalação de fumaça. Marli morreu cerca de 20 dias depois do ocorrido. O sepultamento foi realizado no domingo (14).

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O marido dela, João Carlos Wairich Neto, 88 anos, também ficou ferido no incêndio. Ele chegou a ser levado para atendimento médico, mas morreu ainda no dia do fato.

Relembre o caso

Parte da residência, construída em alvenaria, foi destruída pelo incêndio Leandro Mohr / Divulgação

O incêndio ocorreu na manhã de 24 de maio, por volta das 10h30min, em uma residência localizada na Avenida General Neto, no Centro de Passo Fundo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, três caminhões foram mobilizados para combater as chamas. O trabalho de combate ao fogo durou cerca de duas horas.