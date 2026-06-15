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Morre segunda vítima de incêndio em residência de Passo Fundo; idosa estava internada há 20 dias

Fogo destruiu residência na Avenida General Neto; casal de idosos hospitalizado não resistiu aos ferimentos.

Alessandra Hoppen

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