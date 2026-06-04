Montagem de tapetes de Corpus Christi mobiliza fiéis em Passo Fundo e Marau

O dia santo de Corpus Christi foi de mobilização de fiéis em Passo Fundo e Marau, no norte do Estado, nesta quinta-feira (4). Em Passo Fundo, 32 tapetes estão sendo montados no Santuário Nossa Senhora Aparecida.

A produção, feita por voluntários e fiéis paróquia São Vicente de Paulo, deve ficar pronta no inicio da tarde, como explica o padre Joelmar de Souza:

— Fizemos o movimento de incentivar catequizandos e suas famílias, os movimentos pastorais e comunidades para ajudar na confecção dos tapetes. É um dia muito importante para envolvermos crianças, adolescentes, idosos e todos aqueles que desejam manifestar o amor a Jesus através dos tapetes.

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A programação segue durante o dia em Passo Fundo, com missa a partir das 15h. Na Catedral, também haverá procissão e bençãos à tarde, confira os horários abaixo.

Na Catedral Nossa Senhora Aparecida

Missa às 15h, com procissão e bênção do Santíssimo Sacramento

No Santuário Nossa Senhora Aparecida

Missa às 15h, seguida de procissão

Em Marau, 3 mil fiéis são esperados para procissão

Em Marau são 99 tapetes ao redor da Praça Elpídio Fialho. Jean Pimentel / Grupo RBS

Em Marau, os voluntários estão reunidos em frente à Igreja Matriz desde às 7h desta quinta-feira (4). Por lá serão montados 99 tapetes no entorno da Praça Elpídio Fialho.

Cada um tem quatro metros e diferentes materiais foram utilizados para estampar os símbolos de Jesus Cristo e da Eucaristia.