Ministério Público fortalece rede de acolhimento para vítimas de crimes em Passo Fundo

Termos foram assinados nesta quinta-feira (25). MPRS / Divulgação

Vítimas de crimes e atos infracionais em Passo Fundo, no norte do Estado, poderão contar com uma rede maior de apoio. O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) assinou, nesta quinta-feira (25), cinco novos termos de cooperação que ampliam os serviços oferecidos pela Central Regional de Acolhimento às Vítimas – Espaço Bem-Me-Quer.

As novas iniciativas são uma continuidade do programa lançado em abril deste ano em Passo Fundo, criado para reunir instituições públicas, privadas e de ensino em uma rede de atendimento às vítimas.

As novas parcerias vão possibilitar encaminhamentos para vagas de emprego, bolsas de estudo, atendimento psicológico e outras ações voltadas à reconstrução da autonomia das vítimas.

Entre os acordos está a parceria com a Rede de Farmácias São João, que poderá ofertar vagas de trabalho a pessoas encaminhadas pelo Ministério Público, conforme avaliação de cada caso. A Universidade de Passo Fundo (UPF) também passa a integrar a rede, disponibilizando bolsas de estudo e ampliando os atendimentos psicológicos por meio do curso de Psicologia.

Também foram firmados termos de cooperação com um salão de beleza e com o jornalista Saul Spinelli, que passa a atuar na articulação de novos parceiros para fortalecer a rede.