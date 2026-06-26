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Ministério Público fortalece rede de acolhimento para vítimas de crimes em Passo Fundo

Iniciativa reúne instituições públicas e privadas para oferecer suporte social, psicológico, educacional e profissional às vítimas

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