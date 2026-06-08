Menina de um ano e cinco meses morre após sofrer descarga elétrica em Cruz Alta

Uma menina de um ano e cinco meses morreu após sofrer uma descarga elétrica em Cruz Alta, no noroeste do Rio Grande do Sul. O caso aconteceu na tarde de sábado (6).

Conforme a Brigada Militar, a mãe relatou que estava dentro de casa trocando a fralda da filha mais nova de seis meses e, ao procurar a outra bebê para também trocar a fralda, encontrou a criança caída na garagem da residência.

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Segundo a guarnição, a menina estava com uma das mãos em contato com uma extensão elétrica que ficava pendurada a cerca de 50 centímetros do chão. A mãe relatou que os fios e as conexões da extensão não estavam devidamente encapados.

Quando foi encontrada, a menina apresentava coloração arroxeada nos lábios e em uma das mãos. Ela foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruz Alta, mas não resistiu.