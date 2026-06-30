Mais de 200 entregadores de Passo Fundo podem se inscrever em novo programa de financiamento de motos

Move Brasil é um programa federal de financiamento. Porthus Junior / Agencia RBS

Levantamento do Departamento de Transportes e Serviços Públicos mostra que Passo Fundo, no norte do Estado, possui 211 registros ativos na atividade de motofrete, modalidade voltada aos serviços de entrega rápida realizados principalmente por motociclistas.

O número reflete o crescimento do setor nos últimos anos, impulsionado pela expansão dos aplicativos de entrega, do comércio eletrônico e da demanda por serviços de transporte ágil de mercadorias na cidade.

Parte desses profissionais já atende aos critérios exigidos para solicitar o Move Brasil, programa do governo federal que oferece linha de crédito destinada ao financiamento de bicicletas elétricas, motonetas, ciclomotores e motocicletas elétricas para trabalhadores do segmento.

— O trânsito em Passo Fundo está muito complicado, não somos tão valorizados. Ter uma moto nova para trabalhar faz muita diferença. O parcelamento fica mais suave, ter esse incentivo ajuda — disse o entregador Daniel Moreira Santarém, que atua no ramo há oito anos.

O número de beneficiados no município pode ser ainda maior, uma vez que o setor absorve trabalhadores na informalidade ou que atuam em aplicativos de entrega utilizando apenas o CPF.

Para o profissional, a linha de crédito poderia abranger os demais microempreendedores individuais do ramo, já que é mais fácil conseguir um emprego na cidade como prestador de serviço.

— Quando falamos de direitos, eu preferiria ter carteira assinada. A gente não está seguro de nada, se for parar para pensar, né? Mas, em Passo Fundo, vários lugares só aceitam o motoboy como MEI, o que é melhor para eles.

As principais propostas do programa são: parcelas menores e descontos direto de fábrica. Em uma simulação de mercado para uma operação de crédito no valor de R$ 21 mil, estima-se que a prestação mensal fique na casa dos R$ 552.

Dificuldade de aprovação e pejotização

Daniel Moreira trabalha há oito anos como entregador em Passo Fundo. Daniel Moreira Santarém / Arquivo Pessoal

O programa, que foi lançado no inicio de junho, possui baixo número de adesões:

— Eu mesmo tentei me inscrever, mas não fui aprovado por conta dos requisitos. Eles aceitam apenas quem está nos aplicativos ou CLT, e eu já trabalhei como MEI fora dos apps, em diversos lugares — relata Daniel.

Quem pode se inscrever

Os profissionais autônomos — como ciclistas, motofretistas e mototaxistas— precisam estar cadastrados em plataformas de aplicativo há pelo menos seis meses, somando um histórico mínimo de 100 corridas ou entregas realizadas.

O programa também contempla trabalhadores do regime CLT que possuem carteira assinada há pelo menos seis meses na mesma empresa.