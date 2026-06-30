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Mais de 200 entregadores de Passo Fundo podem se inscrever em novo programa de financiamento de motos

Desconto direto de fábrica e parcelas menores são alguns dos atrativos do programa, lançado no inicio de junho pelo governo federal

Heloisa Gamero

Repórter

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