Mais de 15 mil atendimentos marcam primeiro ano de nova sede do Bem-Estar Animal em Passo Fundo

Sede fica localizada na Avenida Brasil Oeste. Michel Sanderi / Prefeitura de Passo Fundo

Em um ano de funcionamento, a nova sede da Coordenadoria do Bem-Estar Animal de Passo Fundo, no norte do Estado, já registra mais de 15 mil atendimentos e procedimentos voltados à proteção animal. Os dados abrangem o período entre o segundo semestre de 2025 e o primeiro semestre de 2026.

No total, foram 6.626 castrações, 7.603 atendimentos ambulatoriais e 1.514 ações de fiscalização de maus-tratos.

Segundo o prefeito Pedro Almeida, o volume de atendimentos indica o impacto da nova estrutura.

— Quando inauguramos este espaço, queríamos qualificar os serviços e facilitar o acesso. Um ano depois, os resultados mostram que houve avanço no atendimento e no alcance das políticas públicas — afirma.

Leia Mais Quase 200 internações por gripe são de pacientes com menos de 40 anos em Passo Fundo

Localizada na Avenida Brasil Oeste, a sede reúne atendimentos veterinários, castrações, fiscalização, ações educativas e serviços administrativos. A estrutura conta com dois consultórios, área de recepção ampliada e espaço para triagem de animais.

Para o secretário de Meio Ambiente, Eduardo Hamel, a mudança influenciou diretamente os indicadores.

— A nova estrutura trouxe mais eficiência e permitiu ampliar o acesso da população aos serviços. Isso se reflete nos números registrados ao longo do ano — diz.

As castrações concentram parte significativa da demanda, enquanto os atendimentos ambulatoriais abrangem diferentes tipos de procedimentos clínicos. Já as fiscalizações estão relacionadas, principalmente, a denúncias de maus-tratos.

De acordo com a coordenadora do Bem-Estar Animal, Maria de Lourdes Secorum, a ampliação da estrutura contribuiu para o crescimento das ações.

— Houve aumento nos atendimentos, nas castrações e também nas ações de fiscalização e conscientização. Mais do que números, isso impacta diretamente a qualidade de vida dos animais e das famílias atendidas — destaca.