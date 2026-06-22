Mãe e filhas que morreram em acidente na BR-285 serão sepultadas juntas em Saldanha Marinho

Mãe e filhas que morreram em acidente na BR-285, em Colorado, serão sepultadas juntas nesta terça-feira (23) às 15h em Saldanha Marinho, no norte do Estado.
O sepultamento de Elizangela Bauermann, 44 anos, Gisele Bauermann, 17 anos, e Daiane Bauermann, 25 anos, está marcado para acontecer no Cemitério de São Roque. A cerimônia de despedida começa pela manhã, às 7h.
Entenda o acidente
A família se deslocava em um Chevrolet Classic quando invadiu pista contrária e colidiu com uma carreta no km 365 da rodovia, por volta de 6h45min. As três morreram no local.
O motorista da carreta Scania não se feriu. O trânsito chegou a ser bloqueado para o trabalho da perícia.
De acordo com a delegada responsável pelo caso, Heladia Cazarotto, neblina estava densa no momento do acidente, o que pode ter causado baixa visibilidade.
Ainda segundo a Polícia Civil, as três vítimas fatais estavam sem cinto de segurança no momento da colisão.