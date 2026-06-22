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Mãe e filhas que morreram em acidente na BR-285 serão sepultadas juntas em Saldanha Marinho

A cerimônia está marcada para esta terça-feira (23). Delegada afirma que neblina pode ter causado o acidente  

Heloisa Gamero

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