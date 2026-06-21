Geral

Nova estação
Notícia

Inverno será marcado por dias nublados e chuva acima da média em Passo Fundo  

Fenômeno El Niño deve influenciar comportamento do clima em todas as regiões do Estado pelos próximos meses 

Vitor Zuccolo

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS