Inverno será marcado por dias nublados e chuva acima da média em Passo Fundo  

Chuva deve ficar acima da média dos últimos anos em Passo Fundo. Jean Pimentel / Agencia RBS

O inverno de 2026, que iniciou neste domingo (21), começa com a previsão de aumento na frequência de chuva e manutenção das temperaturas dentro da média histórica para a região norte do Estado.

Em Passo Fundo, o comportamento do clima deve ser marcado por períodos mais curtos de tempo firme e maior presença de umidade ao longo da estação.

De acordo com a meteorologista da Climatempo, Josélia Pegorim, o padrão climático deste ano será influenciado pela intensificação do fenômeno El Niño.

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— Vamos ter mais passagens de frentes frias e chuva mais frequente. Não significa chuva todos os dias, mas os episódios vão acontecer com maior frequência — afirma.

A meteorologista explica que o cenário indica aumento no volume acumulado de chuva em relação ao padrão da estação.

— A tendência é de chuva acima da média no inverno, especialmente com eventos mais intensos ao longo dos meses — diz.

Chuvas devem superar média histórica

Historicamente, o inverno em Passo Fundo já apresenta volumes expressivos de chuva. A média climatológica para o período é de:

Julho : 163 milímetros

: 163 milímetros Agosto : 131 milímetros

: 131 milímetros Setembro: 165 milímetros

Somados, os três meses representam cerca de 550 milímetros, considerados dentro do padrão normal. Para 2026, a expectativa é de volumes superiores a esse total.

— O volume total de chuva do inverno deve ultrapassar a média histórica — afirma Pegorim.

Segundo a meteorologista, o aumento da chuva deve se intensificar entre o fim de julho e os meses de agosto e setembro, com reflexos mais evidentes na segunda metade da estação.

Apesar da expectativa de mais chuva, a temperatura não deve apresentar grandes desvios em relação ao histórico. A tendência é de valores dentro da média para o período.

Histórico de temperaturas

A meteorologista aponta que o frio mais intenso deve se concentrar nas primeiras semanas da estação:

— A temperatura vai ficar dentro da normalidade. Não será um inverno mais rigoroso em comparação com outros anos.

A média histórica de temperaturas em Passo Fundo fica entre:

Julho : mínima de 9°C e máxima de 18°C

: mínima de 9°C e máxima de 18°C Agosto : mínima de 10°C e máxima de 21°C

: mínima de 10°C e máxima de 21°C Setembro: mínima de 11°C e máxima de 22°C

— O período com maior frio ocorre agora no final de junho e início de julho, com possibilidade de temperaturas próximas de zero grau em alguns momentos — afirma.

Predomínio de frio úmido

Sensação térmica tende a ser mais baixa em parte do período Neimar De Cesero / Agência RBS

Outro aspecto esperado para o inverno é a presença de dias com maior nebulosidade e sensação de frio úmido. Com isso, a sensação térmica tende a ser mais baixa em parte do período, mesmo sem quedas extremas de temperatura.

O risco de geadas mais amplas deve ocorrer principalmente entre o fim de junho e julho. A tendência é de redução desse risco a partir de agosto.

— Vamos ter mais dias com frio úmido do que frio seco. Isso ocorre pela maior quantidade de nuvens e chuva. Depois desse período inicial, diminui a chance de geadas fortes e generalizadas — diz a meteorologista.

Alerta envolve solo encharcado e níveis de rios

Com chuva mais frequente, há tendência de acúmulo de umidade no solo e elevação gradual dos níveis de rios ao longo da estação.

— O solo vai acumular mais água e isso exige acompanhamento mais próximo — afirma a meteorologista.

Diante do cenário, a orientação é de atenção preventiva. A recomendação inclui cuidados com estruturas, monitoramento de áreas de risco e acompanhamento de alertas oficiais.

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— A população precisa observar as condições das próprias casas e ficar atenta às orientações da Defesa Civil — diz Pegorim.

Com o aumento da frequência de chuva, a meteorologista destaca a necessidade de atenção ao longo da estação, especialmente por parte de órgãos públicos e da população.