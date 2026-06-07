Inmet e Defesa Civil emitem alertas para temporais em praticamente todo o RS

O Rio Grande do Sul está em alerta para temporais a partir da madrugada desta segunda-feira (8) em praticamente todo o seu território.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades, com previsão de granizo e ventos intensos. O alerta vale das 3h desta segunda (8) até a meia-noite.
A Defesa Civil do RS, em seu perfil no Instagram (@defesacivilrs), também fez uma publicação alertando para temporais isolados já neste domingo (7).
No domingo (7), as regiões de maiores riscos são Oeste, Missões, Noroeste — com atenção especial à região de Maçambará — e Centro.
Na segunda (8), ainda conforme a Defesa Civil, as regiões mais propensas a temporal são Noroeste, Norte, Nordeste e Serra.
Instruções
Há risco de alagamentos, estragos em plantações, e queda de árvores . Os órgãos orientam que:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores;
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia, se possível;
- Em casos de raio, evite áreas abertas;
- Não atravesse áreas alagadas, mesmo dentro de veículos; e
- Abrigue animais domésticos.
Em caso de emergência, os moradores devem contatar o 190 ou 193.