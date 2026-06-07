Inmet e Defesa Civil emitem alertas para temporais em praticamente todo o RS

Quase todo Rio Grande do Sul está sob alerta amarelo que indica perigo potencial. INMET / Reprodução

O Rio Grande do Sul está em alerta para temporais a partir da madrugada desta segunda-feira (8) em praticamente todo o seu território.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades, com previsão de granizo e ventos intensos. O alerta vale das 3h desta segunda (8) até a meia-noite.

A Defesa Civil do RS, em seu perfil no Instagram (@defesacivilrs), também fez uma publicação alertando para temporais isolados já neste domingo (7).

No domingo (7), as regiões de maiores riscos são Oeste, Missões, Noroeste — com atenção especial à região de Maçambará — e Centro.

Na segunda (8), ainda conforme a Defesa Civil, as regiões mais propensas a temporal são Noroeste, Norte, Nordeste e Serra.

Instruções

Há risco de alagamentos, estragos em plantações, e queda de árvores . Os órgãos orientam que:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores ;

; Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia , se possível;

, se possível; Em casos de raio, evite áreas abertas ;

; Não atravesse áreas alagadas , mesmo dentro de veículos; e

, mesmo dentro de veículos; e Abrigue animais domésticos.