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Inmet e Defesa Civil emitem alertas para temporais em praticamente todo o RS

Rio Grande do Sul deve registrar chuvas fortes pontuais e queda de granizo a partir da madrugada desta segunda (8)

Heloisa Gamero

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