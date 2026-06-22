Incêndio destrói parte de empresa em Erechim 

Moradores da região ouviram sons de explosão antes do incêndio começar. Eduarda Wenzel / Agência RBS

Uma empresa de suprimento para escritório de Erechim foi atingida por um incêndio na noite deste domingo (21). O local foi parcialmente destruído.

O setor de qualidade e o depósito de documentos foi atingido pelas chamas. No momento do acidente não tinha trabalhadores no local.

Os moradores da região ouviram alguns barulhos altos de explosão momentos antes de começar o incêndio.

O Corpo do Bombeiros e a Força do Alto Uruguai combateram o incêndio.

Não há informações sobre a causa do incêndio.

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