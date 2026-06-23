Incêndio destrói casa em Boa Vista do Buricá

Uma casa às margens da BR-472, em Boa Vista do Buricá, na Região Noroeste, foi totalmente destruída por um incêndio, no fim da noite de segunda-feira (22).
Conforme o Corpo de Bombeiros de Três de Maio, que atendeu à ocorrência, ninguém ficou ferido. A corporação foi acionada por volta das 21h30min.
Ainda não confirmação sobre a causa do incêndio, mas há suspeita de que tenha sido criminosa. Segundo o Corpo de Bombeiros uma testemunha relatou ter visto alguém atear fogo na residência.
A Polícia Civil vai investigar o caso.