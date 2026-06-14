Incêndio destrói casa em Santa Bárbara do Sul

Casa pegou fogo em Santa Bárbara do Sul Bruna Assinck / Portal Assinck/Reprodução

Uma residência foi totalmente destruída por um incêndio na manhã deste domingo (14), em Santa Bárbara do Sul, na região noroeste do Rio Grande do Sul. O fogo atingiu uma casa na Rua Abegay Vieira, no bairro Morada do Sol, e se alastrou rapidamente, impedindo a preservação da estrutura.

O combate às chamas e o rescaldo mobilizaram os Bombeiros Voluntários locais, com apoio de uma guarnição do Corpo de Bombeiros de Panambi.

Devido à rápida propagação do incêndio, moradores e vizinhos conseguiram retirar apenas alguns pertences pessoais antes que a área se tornasse intransitável. A perícia técnica deve apurar as causas do sinistro.