Imigrantes venezuelanos do norte do RS se mobilizam para enviar doações às vítimas de terremotos no país

Campanha busca arrecadar alimentos, produtos de higiene pessoal, medicamentos e materiais da área da saúde. Luisana Gonzales / Divulgação

Em apoio às vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela nesta semana, imigrantes venezuelanos de Passo Fundo, Carazinho, Sarandi, Panambi e Três Palmeiras, no norte gaúcho, estão unidos em uma campanha de arrecadação. Os donativos estão sendo levados em caravana até Chapecó (SC) neste domingo (28), onde serão reunidos com outras arrecadações organizadas pela rede nacional de venezuelanos no Brasil.

Segundo a presidente da Venebras (Associação de Venezuelanos em Passo Fundo), Luisana Gonçalez, a campanha busca arrecadar alimentos, produtos de higiene pessoal, medicamentos e materiais da área da saúde para serem enviados aos atingidos.

— Depois dos terremotos que afetaram o meu país, nós, venezuelanos moradores de Passo Fundo, nos unimos por meio dos grupos de WhatsApp para fazer uma arrecadação de alimentos, produtos de higiene, medicamentos e materiais cirúrgicos. Agora, pela primeira vez, vamos nos juntar com venezuelanos de Carazinho, Sarandi, Panambi e Três Palmeiras para seguir em caravana até Chapecó — afirma.

De Chapecó, as doações serão encaminhadas por meio de uma transportadora até Curitiba (PR), onde serão incorporadas à logística nacional da Rede Bem para envio à Venezuela.

Doações são levadas até Chapecó (SC). Luisana Gonzales / Divulgação

A campanha ocorre após dois fortes terremotos atingirem a Venezuela na última quarta-feira (24). Os abalos, de magnitudes 7,2 e 7,5, deixaram mais de 1,4 mil mortos até este sábado, dezenas de milhares de desaparecidos e milhões de pessoas afetadas. O estado de La Guaira, vizinho à capital Caracas, foi o mais atingido.

Luisana faz um apelo para que a comunidade participe da campanha.

— Hoje a Venezuela precisa de todos nós. Não existe fronteira quando um terremoto atinge um país dessa forma. Ainda há pessoas sob os escombros, muitas crianças perderam os pais e há famílias dormindo nas ruas. O que cada pessoa puder doar será muito bem recebido. Às vezes, um real faz diferença, uma seringa faz diferença — destaca.

As arrecadações seguem sendo recebidas pela associação, que pede o apoio de moradores, empresas e instituições da região para ampliar o volume de donativos destinados às vítimas da tragédia.

O que pode ser doado

Água mineral

Absorventes higiênicos

Fraldas infantis e geriátricas (de diferentes tamanhos)

Lenços umedecidos

Pomada para assaduras

Óleo de girassol

Gaze estéril

Algodão

Álcool 70%

Soro fisiológico

Degermante

Ataduras

Seringas para insulina (3 ml e 5 ml com agulhas)

Sais de reidratação oral

Antitérmicos

Antialérgicos infantis e para adultos

Sabão de banho

Desodorantes

Shampoo

Creme dental

Pilhas AA e AAA

Luvas cirúrgicas

Máscaras descartáveis

Como doar