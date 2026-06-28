Geral

Solidariedade
Notícia

Imigrantes venezuelanos do norte do RS se mobilizam para enviar doações às vítimas de terremotos no país

Campanha arrecada alimentos, itens de higiene e medicamentos após terremotos deixarem mais de 1,4 mil mortos na Venezuela

Alessandra Hoppen

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS