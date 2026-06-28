Imigrantes venezuelanos do norte do RS se mobilizam para enviar doações às vítimas de terremotos no país

Em apoio às vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela nesta semana, imigrantes venezuelanos de Passo Fundo, Carazinho, Sarandi, Panambi e Três Palmeiras, no norte gaúcho, estão unidos em uma campanha de arrecadação. Os donativos estão sendo levados em caravana até Chapecó (SC) neste domingo (28), onde serão reunidos com outras arrecadações organizadas pela rede nacional de venezuelanos no Brasil.
Segundo a presidente da Venebras (Associação de Venezuelanos em Passo Fundo), Luisana Gonçalez, a campanha busca arrecadar alimentos, produtos de higiene pessoal, medicamentos e materiais da área da saúde para serem enviados aos atingidos.
— Depois dos terremotos que afetaram o meu país, nós, venezuelanos moradores de Passo Fundo, nos unimos por meio dos grupos de WhatsApp para fazer uma arrecadação de alimentos, produtos de higiene, medicamentos e materiais cirúrgicos. Agora, pela primeira vez, vamos nos juntar com venezuelanos de Carazinho, Sarandi, Panambi e Três Palmeiras para seguir em caravana até Chapecó — afirma.
De Chapecó, as doações serão encaminhadas por meio de uma transportadora até Curitiba (PR), onde serão incorporadas à logística nacional da Rede Bem para envio à Venezuela.
A campanha ocorre após dois fortes terremotos atingirem a Venezuela na última quarta-feira (24). Os abalos, de magnitudes 7,2 e 7,5, deixaram mais de 1,4 mil mortos até este sábado, dezenas de milhares de desaparecidos e milhões de pessoas afetadas. O estado de La Guaira, vizinho à capital Caracas, foi o mais atingido.
Luisana faz um apelo para que a comunidade participe da campanha.
— Hoje a Venezuela precisa de todos nós. Não existe fronteira quando um terremoto atinge um país dessa forma. Ainda há pessoas sob os escombros, muitas crianças perderam os pais e há famílias dormindo nas ruas. O que cada pessoa puder doar será muito bem recebido. Às vezes, um real faz diferença, uma seringa faz diferença — destaca.
As arrecadações seguem sendo recebidas pela associação, que pede o apoio de moradores, empresas e instituições da região para ampliar o volume de donativos destinados às vítimas da tragédia.
O que pode ser doado
- Água mineral
- Absorventes higiênicos
- Fraldas infantis e geriátricas (de diferentes tamanhos)
- Lenços umedecidos
- Pomada para assaduras
- Óleo de girassol
- Gaze estéril
- Algodão
- Álcool 70%
- Soro fisiológico
- Degermante
- Ataduras
- Seringas para insulina (3 ml e 5 ml com agulhas)
- Sais de reidratação oral
- Antitérmicos
- Antialérgicos infantis e para adultos
- Sabão de banho
- Desodorantes
- Shampoo
- Creme dental
- Pilhas AA e AAA
- Luvas cirúrgicas
- Máscaras descartáveis
Como doar
As doações podem ser entregues na Farinhas CM, (Avenida Diamantina, 212, bairro São Luiz Gonzaga, Passo Fundo) e na Venefoods (Avenida 7 de Setembro, 376, Centro, Passo Fundo). Também é possível contribuir com qualquer valor via Pix, pela chave asociacionvenebras@gmail.com, em nome da Associação Venebras.