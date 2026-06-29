Idoso de 106 anos é resgatado por vizinhos durante chuva em Coronel Bicaco: "Não é a primeira vez"

O aposentado Teodomiro de Moura Paz de Proença, 106 anos, foi resgatado por vizinhos durante a chuva que atingiu Coronel Bicaco, no noroeste do RS, neste domingo (28). Teodomiro, que tem problemas de locomoção, precisou ser carregado.

Ele afirma que não foi a primeira vez que a água atingiu sua casa.

— Não é a primeira vez que entra enchente. A minha filha ficou lá na casa, não quis sair — conta o idoso.

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Outros moradores foram resgatados com ajuda de uma retroescavadeira na mesma cidade. De acordo com a Defesa Civil, 35 casas foram afetadas por causa da cheia de dois arroios que transbordaram.

Há ainda estragos em estradas do interior. Pessoas acamadas precisaram ser resgatadas com barco após o nível da água subir. Equipes da prefeitura e da Defesa Civil atuaram nos resgates.

Dois arroios transbordaram no município. Prefeitura de Coronel Bicaco / Reprodução

Chuva no RS

A forte chuva que atingiu o Rio Grande do Sul neste domingo (28) causou transtornos em cidades das regiões Norte e Noroeste. Há municípios que registraram quase 200 milímetros, segundo a Defesa Civil, além de locais com aulas canceladas, estradas danificadas e elevação do nível de rios.

Em Redentora, distante mais de 400 quilômetros de Porto Alegre, mais de 300 casas ficaram alagadas em comunidades do interior, em localidades como Sitio Cassemiro e Vila São João. Na região urbana, 20 famílias precisaram deixar suas casas e buscar abrigo em outros lugares.

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De acordo com a Defesa Civil de Tucunduva, o acumulado chegou a cerca de 182 milímetros nas últimas 24 horas. Três casas foram afetadas pela cheia do Rio dos Pratos. O nível do Rio Tucunduva subiu e atingiu estradas rurais.

Resgate na água

Já em Roque Gonzales, um homem foi resgatado depois de ser levado pela correnteza do Arroio Engenho, localizado em Rincão Comprido, por volta das 9h.

O Corpo de Bombeiros afirma que o homem tentava atravessar de carro uma ponte, quando o veículo foi puxado pela água. Moradores da região conseguiram salvar o homem, que não teve a identidade revelada até o momento.

A prefeitura de Sede Nova informou na tarde deste domingo que as aulas da rede municipal de ensino estão canceladas para esta segunda-feira. Estradas do interior do município também registraram estragos.

Em Porto Xavier, há, segundo a prefeitura, estragos em estradas do interior. Uma ponte que liga duas comunidades, a de Linha Baixa e Linha Taquarussu foi inteira arrancada pela força da água. A Defesa Civil local ainda analisa novos transtornos.

Na região de Santa Rosa, a Defesa Civil municipal diz que o nível dos rios Pessegueiro e Pessegueirinho subiram e há áreas na beira do curso d'água alagadas.

Em Horizontina, que registrou, conforme a Defesa Civil Estadual, 168 milímetros de chuva entre a noite de ontem, sábado (27) e o meio-dia deste domingo, há estradas no interior obstruídas por causa da precipitação. Uma família precisou ser removida da encosta do Rio Buricá, mas a Defesa Civil local diz que não há desabrigados ou desalojados na cidade.

Em Campo Novo, há alguns pontos de alagamentos e residências destelhadas. A situação no município é monitorada pela Defesa Civil, que diz que até o momento oito casas foram atingidas pela forte chuva.