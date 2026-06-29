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Idoso de 106 anos é resgatado por vizinhos durante chuva em Coronel Bicaco: "Não é a primeira vez"

Teodomiro de Moura Paz de Proença tem problemas de locomoção e precisou ser carregado após cheia

Everson Dornelles

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