Idosa de 79 anos morre durante incêndio em residência em Espumoso

Uma idosa, identificada como Tereza Lurdes dos Santos Bulle, 79 anos, morreu durante um incêndio em uma residência na manhã desta segunda-feira (29), na Rua Abelino José da Silva, no bairro Franciosi, em Espumoso, no norte do Estado.
Conforme o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu uma residência mista, de aproximadamente 180 m². Após controlar o incêndio, as equipes iniciaram as buscas no imóvel e localizaram o corpo da moradora. A vítima morreu no local.
Para controlar o fogo, foram utilizados cerca de 15 mil litros de água. Participaram da operação duas viaturas do Corpo de Bombeiros de Tapera, com apoio de um caminhão da prefeitura de Espumoso.
As causas do incêndio serão investigadas.