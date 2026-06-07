Homenagem reúne familiares e grupos de ciclismo após morte de ciclista em Passo Fundo

Neste domingo (7), familiares e colegas do ciclismo prestaram homenagem a Cleocir Jorge dos Santos, 54 anos, na Praça da Mãe, em Passo Fundo. O ciclista morreu após ser atropelado enquanto praticava o esporte.

— Além de prestar homenagem ao Cleocir, vamos distribuir algumas orientações sobre o trânsito. O importante é pedir que o pessoal respeite a sinalização, a ciclofaixa é de uso exclusivo do ciclista — disse o presidente da Associação Passo Fundense de Ciclismo, Gilson de Almeida.

Segundo a Brigada Militar, Cleocir trafegava pela ciclovia quando colidiu com duas mulheres que atravessavam a Avenida Brasil pelo espaço destinado aos pedestres, no bairro Boqueirão, no fim da tarde de quinta-feira (4).

Com o impacto, ele invadiu a pista e foi atingido por um Fiat Siena. A vítima ficou presa sob o veículo e morreu no local.

— A gente está aqui hoje para evitar que isso aconteça com outra família. Meu pai gostava muito do esporte e estava na ciclofaixa. As causas da morte dele ainda serão apuradas. É uma perda inestimável para nós — lamentou o filho da vítima, Jorge Maicon Silva Santos, 33 anos.

Despedida

Cleocir trabalhava como motorista de aplicativo e era serralheiro. Cleocir Jorge dos Santos / Arquivo Pessoal

Cleocir trabalhava como motorista de aplicativo e serralheiro. Ele deixa a esposa e dois filhos, de 33 e 15 anos.

O corpo foi velado na sexta-feira (5), na Funerária São Luiz. O sepultamento ocorreu às 16h30min, no Cemitério São Miguel.