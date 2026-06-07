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Homenagem reúne familiares e grupos de ciclismo após morte de ciclista em Passo Fundo

Vítima de 54 anos morreu após atingir pedestres que estavam na ciclovia e ser atropelada  

Heloisa Gamero

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