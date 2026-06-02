Homem acusado de atropelar e matar dois ciclistas na RS-481 vai a júri em Cruz Alta

Familiares e amigos manifestaram em frente à comarca. Eduardo Krais / Grupo RBS

Acontece nesta terça-feira (2) no Fórum de Cruz Alta, no noroeste do Estado, o júri de Jucemar Soares Campos, acusado de atropelar e matar dois ciclistas em Boa Vista do Incra, em dezembro de 2024.

Luiz Eduardo da Paixão, 39 anos, e Victoria Daronco, 24, foram atropelados enquanto pedalavam na RS-481, junto com um grupo de ciclistas. O homem morreu no local e a mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

O réu, 45 anos, responde por duplo homicídio com dolo eventual, qualificado pelo uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas. Soares fez o teste do bafômetro durante o atendimento do acidente, que resultou positivo para ingestão de álcool.

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Durante o dia, além do réu e dos advogados de acusação e defesa, nove testemunhas devem ser ouvidas pelos jurados para compreender a dinâmica do acidente. Segundo a denúncia do Ministério Público (MP), os dois ciclistas utilizavam um trecho próximo do acostamento quando foram atingidos pelo Volkswagen Polo, conduzido por Soares.

Familiares e amigos das vítimas protestaram com faixas de luto em frente ao fórum desde as primeiras horas do dia. O fim do julgamento deve ocorrer ainda nesta terça.

O que diz a defesa

A defesa de Soares, conduzida pelos advogados Gustavo Teixeira Segala, Sabrina Ritter e Tiago Bataglin, se manifestou através de nota. Leia abaixo na íntegra.