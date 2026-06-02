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Homem acusado de atropelar e matar dois ciclistas na RS-481 vai a júri em Cruz Alta

Motorista estava alcoolizado no momento do acidente. Caso aconteceu em dezembro de 2024, em Boa Vista do Incra

Eduardo Krais

Repórter

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