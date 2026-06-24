Frio intensifica acolhimento a pessoas em situação de rua e Passo Fundo soma mais de mil atendimentos

As baixas temperaturas em Passo Fundo nos primeiros dias do inverno têm reforçado a preocupação com a população em situação de rua. Na terça-feira (23), a mínima chegou a 3°C e a previsão é de chegar a 1°C até quinta (25).
Nos últimos quatro meses, a Secretaria Municipal de Assistência Social realizou 1.032 abordagens. Além dos atendimentos nas ruas, o município contabilizou 1.660 atendimentos no Centro Pop, 2.881 pernoites na Casa de Passagem e 14.063 refeições servidas no período.
Os dados são do Programa Rumo Certo, que reúne ações das áreas de assistência social, saúde e segurança pública. Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Elenir Chapuis, as equipes atuam 24 horas por dia na identificação e encaminhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade.
— Certamente o frio preocupa e intensifica o trabalho para que possamos chegar até as pessoas que estejam em situação de risco, oferecer os serviços disponíveis e realizar os encaminhamentos necessários — afirma.
Estrutura de acolhimento
De acordo com a secretária, a estrutura existente no município tem sido suficiente para atender a demanda, sem necessidade de abertura de espaços emergenciais.
— O processo de trabalho ocorre durante todo o período por meio da Abordagem Social, do Centro Pop e do atendimento técnico psicossocial. Se necessário, contamos com a estrutura da Casa de Passagem e do Centro Pop — pontua.
Os números do programa também mostram 96 internações, 51 encaminhamentos ao mercado de trabalho e 115 concessões de passagens para retorno às cidades de origem nos últimos quatro meses. Ainda segundo a prefeitura, 231 pessoas foram encaminhadas para suas cidades de origem ao longo de 2025.
Atualmente, cerca de 200 pessoas em situação de rua estão cadastradas em Passo Fundo, conforme dados da secretaria. A quantidade, no entanto, varia ao longo do ano devido à circulação de pessoas que passam temporariamente pelo município.