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Frio intensifica acolhimento a pessoas em situação de rua e Passo Fundo soma mais de mil atendimentos

Dados integram o Programa Rumo Certo, que reúne ações das áreas de assistência social, saúde e segurança pública

Alessandra Hoppen

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