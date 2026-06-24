Frio intensifica acolhimento a pessoas em situação de rua e Passo Fundo soma mais de mil atendimentos

Passo Fundo tem cerca de 200 pessoas em situação de rua cadastradas. Reprodução RBS TV / Divulgação

As baixas temperaturas em Passo Fundo nos primeiros dias do inverno têm reforçado a preocupação com a população em situação de rua. Na terça-feira (23), a mínima chegou a 3°C e a previsão é de chegar a 1°C até quinta (25).

Nos últimos quatro meses, a Secretaria Municipal de Assistência Social realizou 1.032 abordagens. Além dos atendimentos nas ruas, o município contabilizou 1.660 atendimentos no Centro Pop, 2.881 pernoites na Casa de Passagem e 14.063 refeições servidas no período.

Os dados são do Programa Rumo Certo, que reúne ações das áreas de assistência social, saúde e segurança pública. Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Elenir Chapuis, as equipes atuam 24 horas por dia na identificação e encaminhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade.

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— Certamente o frio preocupa e intensifica o trabalho para que possamos chegar até as pessoas que estejam em situação de risco, oferecer os serviços disponíveis e realizar os encaminhamentos necessários — afirma.

Estrutura de acolhimento

De acordo com a secretária, a estrutura existente no município tem sido suficiente para atender a demanda, sem necessidade de abertura de espaços emergenciais.

— O processo de trabalho ocorre durante todo o período por meio da Abordagem Social, do Centro Pop e do atendimento técnico psicossocial. Se necessário, contamos com a estrutura da Casa de Passagem e do Centro Pop — pontua.

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Os números do programa também mostram 96 internações, 51 encaminhamentos ao mercado de trabalho e 115 concessões de passagens para retorno às cidades de origem nos últimos quatro meses. Ainda segundo a prefeitura, 231 pessoas foram encaminhadas para suas cidades de origem ao longo de 2025.