Francisco Turra fala sobre trajetória política e agronegócio em reunião almoço no Clube Comercial

Turra foi homenageado em evento da CDL nesta terça-feira (2). Eduarda Costa / Agencia RBS

O ex-ministro da Agricultura e uma das principais lideranças do agronegócio local, Francisco Sérgio Turra, foi o homenageado do painel Personalidades da CDL de Passo Fundo. A reunião almoço ocorreu no Clube Comercial nesta terça-feira (2).

Na apresentação, Turra relembrou a trajetória de vida política, marcada pelo associativismo empresarial e pela defesa do setor produtivo nacional.

Natural de Marau, foi vice-prefeito e prefeito da cidade, deputado estadual e federal, presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), e ministro da Agricultura e do Abastecimento no governo Fernando Henrique Cardoso.

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No setor agroindustrial, consolidou-se como uma referência nacional, especialmente nas cadeias de avicultura, suinocultura e proteína animal.

— Na minha vida pública tive muitos cargos em que aprendi lições. Cumpri meus compromissos com a região, olhei para os problemas e levei sugestões. Sinto orgulho do meu legado e sei que ajudamos a região inteira — comenta Turra.

A Reunião Almoço Personalidades é um evento tradicional promovido pela CDL que valoriza a contribuição de lideranças locais para o ambiente empresarial e o desenvolvimento de Passo Fundo.