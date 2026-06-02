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Francisco Turra fala sobre trajetória política e agronegócio em reunião almoço no Clube Comercial

Natural de Marau, Turra foi presidente da Conab e ministro da Agricultura e do Abastecimento no governo Fernando Henrique Cardoso

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