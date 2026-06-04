Feriado de Corpus Christi terá procissões e tapetes artísticos na região de Passo Fundo; veja programação

Tradição dos tapetes tem origem portuguesa, remetendo à acolhida de Jesus em Jerusalém. Juan Barbosa / Agencia RBS

O feriado de Corpus Christi, comemorado nesta quinta-feira (4), será marcado por procissões e confecção de tapetes naturais no norte do Estado. Em Passo Fundo, a programação ocorre no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Jardim América.

A tradição dos tapetes tem origem portuguesa, remetendo à acolhida de Jesus em Jerusalém, quando as ruas eram cobertas com mantos e ramos para sua passagem.

Em Passo Fundo, a confecção inicia às 8h, no Santuário, com montagem na área interna e externa. A programação segue durante o dia em Passo Fundo, com missa a partir das 15h. Na Catedral, também haverá procissão e bençãos à tarde, confira os horários abaixo.

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Na Catedral Nossa Senhora Aparecida

Missa às 9h, com bênção do Santíssimo Sacramento

Missa às 15h, com procissão e bênção do Santíssimo Sacramento

No Santuário Nossa Senhora Aparecida

Confecção de tapetes a partir das 8h

Missa às 15h, seguida de procissão

Em Marau

Em Marau, serão 99 tapetes montados ao redor da Praça Doutor Elpídio Fialho. RBSTV / Reprodução

Em Marau, os fiéis farão quase 100 tapetes temáticos ao redor da Praça Doutor Elpídio Fialho. O trabalho fica a cargo das entidades, escolas, centros tradicionalistas, empresas e voluntários da cidade.

O trânsito ao redor da praça deve ser bloqueado a partir das 6h e a montagem inicia por volta das 7h. A missa está marcada para 15h, na Igreja Matriz. Depois, haverá procissão sobre os tapetes. Eles ficarão expostos até as 20h, quando a prefeitura fará a limpeza do local.

— Estimamos cerca de mil pessoas participando das montagens, e entre 3 mil a 4 mil na procissão. Todos terão liberdade para escolher os temas dos tapetes, desde sejam sobre Jesus Cristo e a Eucaristia. Também sugerimos os 800 anos da morte de São Francisco de Assis e a Campanha da Fraternidade — resume o Frei Laercio Duminelli.

Colégio também participa da tradição

Alunos participam da atividade na terça-feira. Colégio Marista Conceição / Divulgação

Os alunos do Colégio Marista Conceição, de Passo Fundo, também participaram da tradição. Na manhã de terça (3), eles confeccionaram tapetes artísticos utilizando meias arrecadadas pela comunidade escolar.

A iniciativa tem como objetivo beneficiar instituições como o Lar da Vovó, o Projeto Mãos Unidas, a Pastoral do Migrante e o Lar da Menina Padre Paulo Farina.