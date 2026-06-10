Feira regional abre espaço para produtores rurais e mercado em Chapada

Primeira edição reuniu cerca de 6 mil visitantes Prefeitura de Chapada / Agencia RBS

A cidade de Chapada, no norte do Estado sedia, de 11 a 14 de junho, a 2ª Feira Regional de Lácteos (Ferlach). O evento ocorre no Centro de Eventos Milton K. Kamphorst e reúne ações voltadas à cadeia produtiva do leite.

A programação e inclui palestras com especialistas da área. Os encontros abordam temas ligados à produção, manejo, mercado e organização da atividade leiteira.

O evento será aberto ao público e a organização projeta 10 mil pessoas passando pelo evento, 4 mil a mais do que na primeira edição.

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A feira contará com mais de 100 expositores. As atividades reúnem criadores e permitem avaliação técnica dos exemplares apresentados. A proposta inclui a troca de informação entre produtores e técnicos.

Outro espaço previsto é a feira da agricultura familiar. O local concentra produtos de pequenos produtores da região e oferece contato direto com o público.

A programação inclui atividades voltadas à integração entre participantes. O evento abre espaço para reuniões, contatos comerciais e articulação entre diferentes setores ligados ao leite.

A estrutura conta ainda com área de alimentação e atividades abertas ao público. A feira reúne famílias, produtores e visitantes ao longo dos quatro dias.