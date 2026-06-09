Case de Passo Fundo tem 2ª maior taxa de ocupação do Estado

Atualmente, 34 jovens moram na unidade de Passo Fundo. Rebecca Mistura / Agencia RBS

O Centro de Atendimento Socioeducativo Regional de Passo Fundo (CASE), no norte do Estado, ocupa a segunda posição na taxa de ocupação em medidas socioeducativas, com 34 das 37 vagas, equivalente a 91,9%.

No Estado, o centro só fica atrás de Santa Maria, no centro do Estado, com 100% das 39 vagas usadas por jovens e adolescentes.

A posição não é à toa. A regional de Passo Fundo é a maior do Estado, atendendo 144 municípios e 32 comarcas.

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Este é o segundo mês seguido que Passo Fundo ocupa esta posição. Em maio, a taxa de ocupação era ainda maior, com 95,3 % das vagas sendo utilizadas.

Os dados englobam jovens do sexo masculino, de 12 a 18 anos, e são disponibilizados pela secretaria de sistemas penal e socioeducativos.

Para a diretora da unidade, Katiane Bier, a estrutura e equipe que atua no local são suficientes para atendimento, além de que os números são monitorados com frequência.

— Nós estamos conseguindo suprir a região norte. A nossa estrutura é o padrão mais moderno que tem, atendendo todo os preceitos do estatuto da criança e do adolescente (ECA). Temos uma equipe de analistas, psicólogos, assistente social, enfermeiro, profissionais de educação física, advogados entre outras especialidades — relata sobre o suporte dados aos adolescentes.

Caso o local alcance os 100% de ocupação, os jovens são realocados para outra unidade do Estado.

— Existe a central de vagas, que também monitora estes dados e caso esteja em 100% e apareça mais um adolescente, ele é realocado para outra unidade e fica na fila de espera para retornar para a daqui — explica.

Os números

Unidade realiza diversas oficinas para capacitar os jovens Rebecca Mistura / Agencia RBS

A unidade está à frente de cidades como Caxias do Sul (81,7%), Pelotas (80%), Novo Hamburgo (71,1%) e Porto Alegre, (55,5%).

24 jovens estão na internação sem possiblidade de atividade externa (ISPAE), medida aplicada após a condenação. Neste caso, o jovem cumpre o período dentro da unidade, sem permissão de sair.

A unidade conta com seis jovens em internação com possibilidade de atividade externa (ICPAE). Na condenação, a pessoa pode passar a frequentar a escola ou trabalhar, sempre com monitoramento.

Outros quatro estão na internação provisória, medida que é aplicada durante a investigação judicial. Na situação, o adolescente aguarda a sentença do juiz, com duração máxima de 45 dias.

Como diminuir a ocupação?

Medidas socioeducativas são realizadas no dia a dia dos jovens alocados em Passo Fundo. Oficinais e atividades socioeducativas são realizadas para que o jovem entenda que há um outro caminho a ser seguido, como explica Katiane.