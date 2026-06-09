Geral

O desafio da ressocialização
Notícia

Case de Passo Fundo tem 2ª maior taxa de ocupação do Estado

Unidade atende 144 municípios e está com 91,9% das vagas preenchidas, ficando atrás apenas de Santa Maria no ranking estadual

Vitor Zuccolo

Repórter

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