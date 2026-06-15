Ex-vereador de Ibirubá que morreu em acidente aéreo organizava viagem para os Estados Unidos

Dirceu Antônio Zanchi, 68 anos, era apaixonado por aviação Arquivo Pessoal / Dirceu Zanchi

O ex-vereador de Ibirubá Dirceu Antônio Zanchi, 68 anos, que morreu em uma acidente aéreo no sábado (13), organizava uma viagem com a família aos Estados Unidos prevista para julho. O destino era Oshkosh, cidade que recebe uma feira internacional de aviação. Na aeronave também estava o neto Gabriel Zanchi Fernandes, 17, que não resistiu

Segundo o filho, Dirceu Zanchi Júnior, o grupo havia concluído o processo de emissão de vistos dias antes do acidente. A passagem por Brasília ocorreu na última quinta-feira (11) .

— Íamos para Oshkosh em julho. Conseguimos os vistos nesta semana — relatou.

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A viagem integrava um conjunto de mudanças na rotina do ex-vereador. De acordo com o filho, Dirceu passou a incluir deslocamentos com a família nos últimos anos.

Produtor rural, ele concentrou atividades no trabalho ao longo da vida. A alteração na rotina ocorreu em período recente, com maior presença em viagens e encontros familiares.

A ida aos Estados Unidos tinha como foco a participação em evento do setor aéreo. A feira em Oshkosh reúne aeronaves, pilotos e visitantes de diferentes países.

Dirceu Zanchi também mantinha ligação com a comunidade de Ibirubá, município onde exerceu mandato como vereador durante a década de 1980. A atuação política marcou parte da trajetória local, associada à atividade rural.

O planejamento da viagem indicava deslocamento internacional com roteiro definido. A programação incluía a participação na feira e permanência na cidade durante o período do evento.

Informações da família apontam que o trajeto até Oshkosh estava estruturado antes do acidente. A emissão dos vistos representava uma das últimas etapas do planejamento.