Ex-vereador de Ibirubá morre em acidente aéreo em Goiás com o neto

Dirceu Antônio Zanchi, 68 anos, era apaixonado por aviação. Arquivo Pessoal / Dirceu Zanchi

O ex-vereador de Ibirubá e produtor rural Dirceu Antônio Zanchi, 68 anos, morreu na noite de sábado (13) após a queda de um avião de pequeno porte na zona rural de Rio Verde, em Goiás. Na aeronave também estava o neto Gabriel Zanchi Fernandes, 17, que não resistiu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, o acidente ocorreu em uma propriedade na região do Rio Preto. Os destroços se espalharam por uma área de aproximadamente 2,5 mil metros quadrados, a cerca de dez metros dentro de um milharal. As duas vítimas foram encontradas fora da aeronave, a aproximadamente 20 metros da estrutura principal.

O avião era um Neiva EMB-711ST Corisco, registrado em nome de Dirceu Zanchi, com documentação regular na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Natural de Ibirubá, Dirceu exerceu mandato de vereador na década de 1980. Mais tarde, mudou-se com a esposa, Lisia Grave Zanchi, para Rio Verde, onde apostou no desenvolvimento agrícola da região, que vivia um período de expansão.

Ao longo de mais de quatro décadas em Goiás, consolidou sua trajetória como produtor rural, com atividades no cultivo de soja, milho e pecuária. Familiares relatam que ele era reconhecido pelo perfil empreendedor e pela forte ligação com a comunidade e com a família.

Apaixonado por aviação, costumava pilotar aeronaves e compartilhar a experiência com familiares e amigos. Em vídeo divulgado após o acidente, o filho Dirceu Zanchi Júnior mencionou indícios de uma possível tentativa de pouso de emergência, hipótese que será analisada pelos investigadores.

A morte repercutiu em Ibirubá. Em nota oficial, a Câmara Municipal de Vereadores manifestou pesar pelo falecimento do ex-parlamentar e destacou sua contribuição para o desenvolvimento do município, afirmando que sua trajetória permanecerá na história do Legislativo e da comunidade ibirubense.