Escola de teatro promove oficinas gratuitas para crianças e adolescentes no norte do RS

Valorizar a cultura local: é esse o objetivo da Aldeia Teatral localizada na cidade de Machadinho, cidade de 5,8 mil habitantes no norte do RS. Através de ensaios, oficinas de artes cênicas e espetáculos teatrais, o grupo aproxima o público da identidade regional.

No total, são 20 apresentações e um elenco de 25 atores. Entre as histórias estão a lenda da erva-mate, musical do cantor José Mendes e as aventuras de Lycalopex, uma peça lúdica sobre o graxaim do campo, um animal silvestre encontrado na região.

— A nossa pesquisa é relacionada à cultura regional. José Mendes é um músico que nasceu em Machadinho, circulou por toda nossa região, tem letras que se referem aos campos, ao interior e isso nos satisfaz muito, porque fortifica a cultura local — disse o diretor e escritor Airton Fabro.

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A ação se estende para escolas e centros de assistência social de cinco municípios da região: Cacique Doble, Machadinho, Paim Filho, São José do Ouro e São João da Urtiga. Em torno de 800 crianças e adolescentes participam de aulas gratuitas de teatro.

A atriz e professora, Mariana Zucco da Rosa, explica que cada idade precisa de uma técnica específica de aprendizado.

— A prática é muito importante. Para as crianças é de uma forma mais lúdica. Para os maiores e mais avançados, a gente passa teoria. As apresentações fazem eles terem mais firmeza no que estão fazendo — explicou.

Diferentes públicos

Depois do ensaio, colocar em prática cada frase e movimento é uma sensação que nem mesmo quem atua consegue descrever. A formação de atores atrai jovens com objetivos em comum, como é caso da Gabriela Gotz Benetti, 14 anos.

— Aqui é um lugar onde eu consigo ser quem eu sou, sem precisar me importar com o que as pessoas vão pensar. Aprendo muito sobre amor, sobre amizade — comentou.

A maior parte dos cenários e figurinos são produzidos pelos membros da escola. O enxoval conta com mais de duas mil peças de roupas. Todos os anos, o elenco se renova com novos integrantes e é feita e remodelação dos figurinos e espetáculos.