"É uma forma de garantir cidadania": coletivo de Passo Fundo cria plataforma de empregos voltada à população LGBT+

Iniciativa busca reunir profissionais e aproximá-los de oportunidades no mercado formal de trabalho. Rebecca Mistura / Agência RBS

Celebrado neste domingo (28), o Dia Internacional do Orgulho LGBT+ é dedicado à promoção da diversidade e defesa dos direitos da comunidade. No norte gaúcho, o coletivo Orgulho em Passo Fundo fundou a primeira plataforma de empregabilidade dedicada a lésbicas, gays, bissexuais e transsexuais no interior do RS.

A iniciativa busca reunir profissionais e aproximá-los de oportunidades no mercado formal de trabalho. O cadastro é gratuito e pode ser feito pelo site do OrgulhoPF, na aba Empregadores LGBT, por meio de formulário.

— A iniciativa começou de forma artesanal, com uma planilha e divulgação em um grupo de WhatsApp do coletivo. A resposta foi muito positiva e mostrou que existia uma demanda significativa. Agora, nossa proposta é ampliar esse trabalho e, até o fim do ano, realizar um evento de empregabilidade para conectar empresas com vagas abertas a pessoas em busca de trabalho — explica o jornalista e membro do coletivo Cristian Puhl.

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Segundo ele, a plataforma de empregos é a primeira no interior do Estado a reunir empregadores e profissionais. Criado em 2024, o OrgulhoPF retomou a organização do movimento na cidade com ações de de conscientização a partir da arte e cultura.

Para a assistente social e integrante do coletivo, Brenda Natallie, fortalecer a inserção da população LGBT+ no mercado de trabalho também é uma forma de combater desigualdades.

Criado em 2024, o Orgulho LGBT+ em Passo Fundo retomou a organização do movimento na cidade. Orgulho Passo Fundo / Divulgação

— A pauta da empregabilidade é muito cara para o nosso coletivo, pois possibilita não apenas o acesso à renda, mas também cria condições para que a população LGBT+ possa romper ciclos de violência, invisibilidade e subemprego, ampliando sua autonomia, dignidade e oportunidades. É uma forma de cidadania — acrescenta.

O coletivo dá continuidade ao movimento iniciado em 2011 pelo Plural – Coletivo LGBT. Conforme a organização do OrgulhoPF, a bandeira LGBT+ voltou a ser estendida na Praça da Gare depois de quase uma década sem manifestações em espaços públicos, marcando a retomada das ações de visibilidade na cidade.

Centro de saúde especializado

Ambulatório oferece serviço multidisciplinar. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Além da atuação do grupo, Passo Fundo conta com o único ambulatório especializado para a população LGBT+ do norte do Rio Grande do Sul. O Centro de Referência de Saúde da Mulher e da População LGBTI+ é um dos 23 serviços do tipo existentes no Estado e atende exclusivamente moradores do município.

Hoje, o centro acompanha 220 pacientes, alcançando cerca de 400 pessoas quando considerados também seus familiares. De janeiro a junho de 2026, foram realizadas 3.955 consultas, enquanto no mesmo período de 2025 foram registradas 3.446 — o aumento foi de 14% em um ano.

A coordenadora da unidade, Talissa Tondo, destaca que o serviço municipal atende às demandas específicas da população LGBT+ de Passo Fundo, oferecendo um cuidado integrado para garantir um atendimento mais humanizado e promover a qualidade de vida.

— O papel do centro é pensar a integralidade do cuidado à vida da pessoa LGBT. Saúde também envolve trabalho, educação, segurança e o direito de circular pela cidade sem medo. É essa conexão entre diferentes áreas que faz a diferença na humanização do atendimento e na promoção da equidade — comenta a coordenadora.

Embora atenda à demanda de Passo Fundo, a região ainda carece de serviços semelhantes. Sem ambulatórios próximos, cerca de 300 mil moradores dos outros 61 municípios da área da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde permanecem sem acesso a um atendimento especializado.