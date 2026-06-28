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"É uma forma de garantir cidadania": coletivo de Passo Fundo cria plataforma de empregos voltada à população LGBT+

Iniciativa é a primeira do interior do RS e busca aproximar empregadores e profissionais que integram a comunidade

Amanda de Andrade

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Alessandra Hoppen

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