Geral

Beco Manoel Portela
Notícia

Dois anos depois, prefeitura começa obras de contenção em área atingida por deslizamento em Passo Fundo

Projeto prevê a construção de um muro de contenção e outras mudanças na área. Talude desabou em 2023 e moradores convivem com riscos até hoje

Luiz Otávio Calderan

Repórter

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