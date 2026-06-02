Delegacia de atendimento à Mulher de Passo Fundo passa a atender até as 20h

Delegacia está localizada na Rua Bento Gonçalves, 720, no Centro Rebecca Mistura / Agencia RBS

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Passo Fundo passou a contar com horário ampliado de atendimento ao público. A mudança entrou em vigor na segunda-feira (1º) e busca reforçar a rede de proteção às mulheres em situação de violência.

Com a alteração, a unidade passa a funcionar das 8h30min às 12h e das 13h30min às 20h. Antes, o atendimento era realizado apenas em horário comercial. Em Passo Fundo, a Deam está localizada na Rua Bento Gonçalves, 720, no Centro.

Segundo a Polícia Civil, a ampliação busca facilitar o acesso aos serviços especializados, especialmente para mulheres que encontram dificuldades para procurar ajuda durante o expediente de trabalho.

Além de Passo Fundo, outras quatro Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher do Estado passaram a operar em horário estendido: as unidades de Canoas, Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria.