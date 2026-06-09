Déficit bilionário das previdências municipais e reforma tributária são tema de encontro em Passo Fundo

Encontro acontece no campus da Universidade de Passo Fundo. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

Os desafios enfrentados pelos municípios para garantir o pagamento futuro de aposentadorias de servidores e as mudanças previstas com a reforma tributária estão no centro dos debates do Encontro Regional com os Legislativos Municipais (ERLeg), realizado nesta terça-feira (9), em Passo Fundo.

Promovido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), o evento reúne cerca de 300 vereadores, gestores e servidores de 119 municípios das regiões de Passo Fundo e Erechim, no norte do Estado.

Ao longo do dia, especialistas do Tribunal apresentam dados e orientações sobre dois temas que devem impactar diretamente as administrações municipais nos próximos anos.

Entre eles, a situação dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), responsáveis pelas aposentadorias dos servidores públicos.

Segundo o TCE-RS, o déficit atuarial dos regimes municipais gaúchos já soma R$ 44,6 bilhões. Nas regiões de Passo Fundo e Erechim, 67 municípios possuem RPPS, com déficit estimado em R$ 4,7 bilhões.

O presidente do TCE-RS, Iradir Pietroski, afirma que o objetivo é alertar vereadores e gestores para a necessidade de discutir soluções antes que o problema se agrave.

— O Tribunal está fazendo um trabalho pedagógico e orientativo. As medidas precisam passar pelas câmaras de vereadores. Se não houver planejamento, os municípios poderão enfrentar dificuldades cada vez maiores para honrar os compromissos previdenciários no futuro — afirmou.

Outro tema em debate é a reforma tributária, que mudará a forma de arrecadação e distribuição de impostos entre os entes públicos. Conforme o auditor do TCE-RS, Thiago Felker Andreis, muitos municípios ainda precisam se adaptar às novas exigências.