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Déficit bilionário das previdências municipais e reforma tributária são tema de encontro em Passo Fundo

Tribunal de Contas alerta para necessidade de planejamento diante do aumento das despesas previdenciárias

Alessandra Hoppen

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