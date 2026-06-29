Defesa Civil alerta para novo risco de chuva intensa e alagamentos entre terça e quarta no norte e noroeste do RS

Forte chuva causou inundações no norte e noroeste. Defesa Civil / Divulgação

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um novo alerta para a chuva intensa e temporais entre a tarde de terça-feira (30) e a noite de quarta-feira (1º), com maior risco para as regiões Norte e Noroeste.

A previsão indica acumulados entre 70 e 100 milímetros. Em alguns pontos, pode chover até 100mm em apenas seis horas, aumentando o risco de alagamentos e enxurradas.

Além da chuva, a previsão aponta para temporais com queda isolada de granizo e rajadas de vento que podem chegar a 90 km/h, com possibilidade de destelhamentos e queda de árvores.

Segundo a Defesa Civil, a condição hidrológica exige atenção e alerta nas áreas indicadas pelo mapa do órgão (veja abaixo). Há risco de cheias em arroios e pequenos rios, além de alagamentos em áreas urbanas. O monitoramento também acompanha a elevação do nível do Rio Uruguai, principalmente no trecho entre Iraí e Porto Lucena.

O novo alerta ocorre após a chuva provocar estragos em municípios do norte e noroeste gaúcho. No domingo (28), cidades da região registraram alagamentos, inundações, famílias desalojadas e bloqueios de rodovias em razão da elevação de rios e arroios.



