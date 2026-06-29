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Defesa Civil alerta para novo risco de chuva intensa e alagamentos entre terça e quarta no norte e noroeste do RS

Monitoramento também acompanha a elevação do nível do Rio Uruguai, principalmente no trecho entre Iraí e Porto Lucena

Alessandra Hoppen

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