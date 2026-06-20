Das salas de aula aos bastidores: egressos da UPF atuam na cobertura da Copa do Mundo

Lauriane Agnolin trabalha como criadora de conteúdo em Guadalajara, no México, uma das sedes da Copa. Assessoria de Imprensa UPF / Divulgação

Da Universidade de Passo Fundo (UPF) para a Copa do Mundo, os jornalistas Lauriane Agnolin e Luigi Silvestri levam a formação acadêmica para a cobertura do maior evento esportivo do planeta.

Em meio à circulação de torcedores, seleções e profissionais de diversos países, os egressos atuam em diferentes frentes da comunicação e vivenciam uma experiência profissional única.

Na primeira Copa da carreira, Lauriane trabalha como criadora de conteúdo em Guadalajara, no México, uma das sedes. O convite da Fifa surgiu ainda no sorteio dos grupos, quando ela mediou um debate voltado ao ambiente digital. Durante o Fifa Fan Festival, a jornalista produz conteúdos informativos e busca histórias de torcedores, com foco em uma abordagem mais humana do Mundial.

Apesar da estreia no torneio, Lauriane já tem experiência em grandes eventos, atuando na LoL Esports Latinoamérica. Segundo ela, a principal diferença está na narrativa.

— A Copa é um fenômeno global marcado pelo sentimento. Muitas vezes, o que acontece fora das quatro linhas ganha destaque — afirma.

Para lidar com públicos diversos, ela destaca o desafio de simplificar a linguagem e evitar ruídos de interpretação entre diferentes culturas.

Já Luigi participa da sexta Copa do Mundo. Ele produz conteúdo para a Rádio Vang, de Marau, e para o grupo Box de televisão. A cobertura envolve rádio, televisão aberta, pay TV e redes sociais.

— Poucos têm esse privilégio de estar aqui e atuar em várias plataformas —, diz.

Se o Brasil chegar à final, serão 48 dias de trabalho intenso. Luigi realiza entradas ao vivo e produz conteúdos diários, o que exige planejamento logístico e organização. A experiência acumulada em outras Copas, segundo ele, ajuda a lidar com imprevistos, como problemas técnicos durante transmissões.

O jornalista também destaca a duração e a intensidade da cobertura.

— É longa e exige dedicação constante, mas também rende histórias que marcam o processo — comenta.

Para ele, o entorno do evento muitas vezes ganha mais relevância do que o próprio jogo.