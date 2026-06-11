Criador da Chilli Beans participa de evento para empreendedores em Passo Fundo

Empresário também participa do programa Shark Tank Brasil como jurado. Sony Channel / Guido Ferreira / Divulgação

A palestra com o empresário Caito Maia será o principal momento da edição do Sebrae na Estrada em Passo Fundo, marcada para esta quinta-feira (11), no CTG Lalau Miranda. A programação inicia às 17h30 e reúne atividades voltadas a empreendedores e interessados em negócios.

Caito Maia ficou conhecido por fundar a Chilli Beans, rede de óculos que se consolidou como a maior da América Latina no segmento. Ele também ganhou projeção ao participar do programa Shark Tank Brasil, no qual atua como investidor.

Durante a palestra, prevista para as 19h30, o empresário deve abordar temas ligados à trajetória no empreendedorismo. Entre os pontos estão decisões no mundo dos negócios, experiências acumuladas ao longo da carreira, erros, recomeços e desafios enfrentados ao longo do percurso empresarial.

Programação inclui serviços e show musical

O evento inicia às 17h30 com a abertura da Praça de Serviços. O espaço oferece atendimento e orientações ao público.

Às 18h45, a programação prevê show musical com Patrick & Davi. A apresentação antecede a palestra principal da noite.

A organização orienta que os participantes apresentem documento e e-mail de confirmação da inscrição. O ingresso é vinculado ao CPF informado no cadastro e não pode ser transferido.