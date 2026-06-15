Companhia área amplia oferta de voos de Passo Fundo para Guarulhos  

Dois novos voos entre Passo Fundo e Guarulhos passam a operar a partir desta segunda-feira (15). A companhia aérea LATAM informou que a ampliação dos horários acontece pelo aumento da demanda.
De acordo com a empresa, a rota Aeroporto Lauro Kurtz (PFB) - Aeroporto Internacional de São Paulo (GRU), passa a operar com 12 horários. Os novos voos acontecem às segundas, quartas, quintas e sextas-feiras:
- Partindo de Guarulhos às 7h30, com chegada às 9h10. E às16h50, com chegada prevista para 18h30.
- No sentido inverso, os voos partirão de Passo Fundo às 9h50, chegando em Guarulhos às 11h25. E às 18h50, com desembarque às 20h20.
Limitação dos voos
A ampliação acontece após as limitações de voos comerciais impostas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em 28 de março de 2026.
De acordo com as novas exigências, as companhias devem limitar a dez as frequências semanais para aeronaves da categoria 4C no aeroporto. Como a LATAM não opera esse tipo de modelo, a empresa está livre para expandir.