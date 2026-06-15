Companhia área amplia oferta de voos de Passo Fundo para Guarulhos  

Companhia passa a operar 12 rotas em Passo Fundo. LATAM / Divulgação

Dois novos voos entre Passo Fundo e Guarulhos passam a operar a partir desta segunda-feira (15). A companhia aérea LATAM informou que a ampliação dos horários acontece pelo aumento da demanda.

De acordo com a empresa, a rota Aeroporto Lauro Kurtz (PFB) - Aeroporto Internacional de São Paulo (GRU), passa a operar com 12 horários. Os novos voos acontecem às segundas, quartas, quintas e sextas-feiras:

Partindo de Guarulhos às 7h30, com chegada às 9h10. E às16h50, com chegada prevista para 18h30.

No sentido inverso, os voos partirão de Passo Fundo às 9h50, chegando em Guarulhos às 11h25. E às 18h50, com desembarque às 20h20.

Limitação dos voos

A ampliação acontece após as limitações de voos comerciais impostas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em 28 de março de 2026.