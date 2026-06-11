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Ciclista que morreu em acidente em Passo Fundo mantinha rotina voltada ao trabalho e à saúde

Cleocir dos Santos tinha 54 anos e utilizava a bicicleta com frequência para se exercitar

Guilherme Canal

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Duda Romagna

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