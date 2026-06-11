Ciclista que morreu em acidente em Passo Fundo mantinha rotina voltada ao trabalho e à saúde

Cleocir trabalhava como motorista de aplicativo e era serralheiro. Cleocir Jorge dos Santos / Arquivo Pessoal

Cleocir Jorge dos Santos, 54 anos, que morreu após um acidente na ciclofaixa da Avenida Brasil Oeste, no bairro Boqueirão, em Passo Fundo na última quinta-feira (4), utilizava o trecho com frequência para se exercitar.

Rotina incluía uso frequente da bicicleta

Familiares relatam que Cleocir mantinha uma rotina com uso constante da bicicleta, prática adotada como parte do cuidado com a saúde. O trajeto feito por ele incluía a ciclovia da Avenida Brasil Oeste.

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O sobrinho da vítima, Rafael Iarchescki, afirma que o ciclista relatava episódios de risco no local.

— Ele sempre comentou que tinha problemas com pedestres na ciclovia. Um dia quase caiu, no outro quase atropelou. Era uma situação recorrente — diz.

Cleocir trabalhava como motorista de aplicativo e também atuava como serralheiro. Ele era casado e deixa dois filhos, 33 e 15 anos. O velório ocorreu na sexta-feira (5). Segundo familiares, foi necessário organizar uma arrecadação para custear as despesas.

Investigação aponta presença de pedestres na faixa

Imagens analisadas pela Polícia Civil mostram que as duas mulheres estavam sobre a ciclofaixa antes da colisão. Segundo a investigação, elas estavam no local para registrar fotos para redes sociais. O ciclista atingiu as mulheres e com o impacto, ele perdeu o equilíbrio, caiu na pista de veículos e foi atropelado por um carro que passava pelo local.

Elas devem prestar depoimento e passaram a ser investigadas por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

A delegada responsável pela apuração, Daniela Mineto, afirma que a conduta das pedestres está no centro da investigação.

— Foram reunidas imagens que mostram a presença das duas no local antes do acidente. A análise aponta uma conduta que pode ter contribuído para a queda do ciclista — afirma.

Regras preveem uso exclusivo da ciclofaixa

Passo Fundo possui mais de 37 quilômetros de malha cicloviária. Em parte dos trechos, há separação entre espaço para bicicletas e para pedestres. Em áreas antigas, essa divisão não ocorre de forma contínua.

A orientação do município é que a ciclofaixa seja utilizada apenas por ciclistas. Quando não há espaço específico para caminhadas, o pedestre deve utilizar a calçada.