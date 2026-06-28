Chuva provoca alagamentos e suspensão de aulas em cidades do norte e do noroeste do RS

A chuva intensa que atinge o Rio Grande do Sul desde a noite de sábado (27) continua causando transtornos em municípios das regiões norte e noroeste do Estado. Conforme balanço atualizado da Defesa Civil, ao menos oito cidades registraram ocorrências relacionadas ao grande volume de precipitação: Tucunduva, Redentora, Campo Novo, Roque Gonzales, Humaitá, Porto Xavier, Horizontina e Boa Vista do Buricá.

Em Tucunduva, a chuva começou por volta da 1h30 deste domingo (28) e afetou principalmente a comunidade de Ponte Pratos, na RS-305, na divisa com Horizontina. Até o momento, foram registradas cinco residências alagadas, duas vias locais obstruídas, dez pessoas desabrigadas e quatro desalojadas.

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As famílias atingidas foram acolhidas no salão comunitário de Ponte Pratos e em residências de familiares, com apoio da Administração Municipal e da Defesa Civil. O município registrou cerca de 182 milímetros de chuva nas últimas 24 horas.

Em Redentora, a forte chuva entre a noite de sábado e a madrugada de domingo provocou alagamentos em aproximadamente 30 residências na área urbana, e a Defesa Civil do município estima que outras 300 casas no interior foram afetadas. Além disso, cinco vias locais foram obstruídas e há danos em um prédio público.

Ainda na zona rural, houve transbordamento de cursos d'água e alagamentos em estradas vicinais, comprometendo o acesso às comunidades. Também foi registrada a queda de uma árvore de grande porte, cujos danos ainda estão sendo avaliados.

Em Campo Novo, a precipitação superou os 200 milímetros e causou danos em diferentes pontos do município. Oito famílias foram diretamente afetadas na área urbana, uma família ficou desalojada e outra aguarda definição sobre acolhimento em abrigo temporário. Também há registro de famílias atingidas por destelhamentos, mas o levantamento dos prejuízos ainda está em andamento.

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Em Roque Gonzales, um homem foi salvo após ser levado pela correnteza do Arroio Engenho, na localidade de Rincão Comprido. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele tentava atravessar uma ponte de carro por volta das 9h, quando o veículo foi arrastado pela força da água. Antes da chegada da equipe de resgate, moradores da região conseguiram retirar a vítima utilizando uma embarcação.

Na área rural, ocorreram alagamentos e danos em estradas vicinais, sem registro de famílias diretamente afetadas. Equipes municipais seguem realizando o levantamento dos danos e as ações de resposta.

Pedras obstruíram a rodovia neste domingo (28). Corpo de Bombeiros / Divulgação

No município de Humaitá, uma família permanece parcialmente ilhada. Segundo a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, não há risco de a água atingir a residência neste momento, mas a situação segue sendo monitorada de forma contínua.

Em Porto Xavier, uma pessoa foi diretamente afetada após ser arrastada pela enxurrada na Ponte do Engenho, na localidade de Rincão Comprido, por volta das 8h deste domingo. A vítima, moradora da comunidade de Rincão Vermelho, foi resgatada por populares e está em segurança. Não houve registro de feridos ou óbitos.

Em razão do excesso de chuva, a prefeitura de Sede Nova cancelou as aulas da rede municipal previstas para esta segunda-feira (29). A administração informou que a medida foi adotada por conta de estragos em estradas do interior.

Em Horizontina, o grande volume de água provocado pela chuva arrastou pedras e terra para a RS-342, bloqueando parcialmente a rodovia. No bairro Operária, uma escola foi alagada durante a manhã.

O município de Boa Vista do Buricá registrou danos em estradas do interior e alagamentos na zona rural. Na comunidade Vista Alta, o Rio Rufino inundou uma residência, e o Corpo de Bombeiros resgatou duas pessoas que ficaram ilhadas sobre o telhado do imóvel. Segundo os moradores, que utilizam a casa como residência de lazer nos fins de semana, foi a primeira vez que o nível do rio atingiu a construção, causando perdas de móveis, equipamentos e outros bens.

A Defesa Civil segue acompanhando as ocorrências na região e orienta a população a evitar áreas alagadas, travessias em pontes submersas e deslocamentos desnecessários enquanto persistirem as condições de chuva intensa.