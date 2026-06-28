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Chuva provoca alagamentos e suspensão de aulas em cidades do norte e do noroeste do RS

Em Tucunduva, mais de 180 milímetros de chuva causaram alagamentos e deixaram famílias desalojadas

Alessandra Hoppen

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