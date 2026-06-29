Chuva afeta ao menos 21 cidades no norte e noroeste do RS; número de desalojados chega a 176

A chuva intensa que atinge o norte e o noroeste do Rio Grande do Sul desde o fim de semana já causou estragos em ao menos 21 municípios. O último levantamento da Defesa Civil estadual, divulgado às 8h20min desta segunda-feira (29), aponta para 29 pessoas desabrigadas e 176 desalojadas em diferentes cidades da região.

A situação mais crítica é registrada em Coronel Bicaco, onde 19 pessoas estão desabrigadas e 65 desalojadas, número que ainda pode aumentar conforme o avanço das vistorias. Os desabrigados estão acolhidos em uma escola do município.

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Durante o domingo (28), uma família precisou ser resgatada com o auxílio de uma retroescavadeira devido ao avanço da água. Segundo a Defesa Civil, os municípios do Alto Uruguai concentram os maiores impactos provocados pelo grande volume de chuva.

O volume de chuva acumulado nos últimos dois dias foram consideráveis em diversas cidades do Estado. Porto Mauá foi o município com maior volume de chuva, chegando a 186 milímetros. Já as rajadas de vento chegaram aos 90 km/h em Porto Xavier.

Confira a situação de outros municípios

Humaitá

Uma família ficou ilhada durante o domingo. Com a redução da chuva no início da noite, o nível da água baixou, mas uma ponte permanece obstruída por galhos e entulhos. Nesta segunda-feira, equipes da prefeitura trabalham na limpeza e liberação da estrutura.

Tucunduva

A chuva começou por volta da 1h30min de domingo e atingiu principalmente a comunidade de Ponte Pratos, na RS-305, na divisa com Horizontina. Foram registradas cinco residências alagadas, duas vias bloqueadas, 10 pessoas desabrigadas e quatro desalojadas. As famílias foram acolhidas no salão comunitário da comunidade e em casas de familiares.

Redentora

Foram registrados transbordamentos de rios. Defesa Civil / Divulgação

A chuva provocou alagamentos em cerca de 30 residências na área urbana. No interior, a Defesa Civil estima que aproximadamente 300 casas tenham sido afetadas. Cinco vias ficaram bloqueadas e houve danos em um prédio público. Também foram registrados transbordamentos de rios, alagamentos em estradas do interior e a queda de uma árvore de grande porte.

Campo Novo

Oito famílias foram diretamente atingidas. Defesa Civil / Divulgação

Oito famílias foram diretamente atingidas na área urbana. Uma família está desalojada e outra aguarda definição sobre acolhimento em abrigo temporário. Também há registros de destelhamentos.

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Roque Gonzales

Um motorista foi salvo após ter o carro arrastado pela correnteza do Arroio Engenho, na localidade de Rincão Comprido, na divisa com Porto Xavier. Antes da chegada dos bombeiros, moradores conseguiram retirar a vítima com uma embarcação. Na área rural, houve alagamentos e danos em estradas vicinais.

Horizontina

Pedras obstruíram a rodovia neste domingo (28). Corpo de Bombeiros / Divulgação

Pedras e terra foram arrastadas para a RS-342, bloqueando parcialmente a rodovia. Uma escola do bairro Operária também foi alagada.

Constantina

Cerca de 15 casas ficaram destelhadas. Também houve queda de árvores e danos em estradas do interior. As famílias receberam lonas da Defesa Civil e sete das nove escolas do município suspenderam as aulas nesta segunda-feira. Não há registro de feridos.

Novo Tiradentes

Os principais danos foram registrados nas estradas do interior. Uma residência foi alagada e a família recebeu apoio do município.

Ronda Alta

Os danos se concentraram nas estradas do interior. Não há registro de feridos, desabrigados ou suspensão das aulas.

Novo Barreiro

A enxurrada provocou danos em estradas e lavouras. Três escolas e uma creche suspenderam as aulas nesta segunda-feira devido às dificuldades no transporte escolar.

Palmeira das Missões

As aulas em escolas do interior foram suspensas nesta segunda-feira. A prefeitura vai avaliar durante o dia se devem voltar amanhã. Cerca de 15 famílias precisaram sair de casa para se abrigar.

Liberato Salzano

Segundo a prefeitura, 40 residências foram afetadas. Os moradores estão alojados em casas de amigos e familiares. As aulas na rede municipal desta segunda-feira foram suspensas. Cinco escolas registraram anos.

Além desses municípios, a Defesa Civil também registra pessoas desabrigadas ou desalojadas em Boa Vista do Buricá, Erval Seco, São José das Missões e Seberi, entre outros municípios que seguem contabilizando os prejuízos.

Equipes das prefeituras e da Defesa Civil continuam realizando vistorias, e os números de atingidos podem ser atualizados ao longo do dia.











