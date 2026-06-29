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Chuva afeta ao menos 21 cidades no norte e noroeste do RS; número de desalojados chega a 176

A situação mais crítica é registrada em Coronel Bicaco, onde o levantamento inicial aponta 19 pessoas desabrigadas e 65 desalojadas

Alessandra Hoppen

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Felipe Matiasso*

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Eduarda Costa

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Tatiana Tramontina

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