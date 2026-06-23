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Inutilizáveis
Notícia

Cerca de 70% das roupas e calçados doados pela população de Passo Fundo não estão aptos para uso

Entidades e prefeitura relatam recebimento de itens sujos, rasgados e manchados

Heloisa Gamero

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