Cerca de 70% das roupas e calçados doados pela população de Passo Fundo não estão aptos para uso

Em Passo Fundo, no norte do Estado, a Secretaria de Cidadania e Assistência Social recebe anualmente mais de 5 mil peças de roupas para serem doadas à população vulnerável. Apesar do número significativo, a secretaria aponta que cerca de 70% do montante é descartado.

De acordo com a secretária, Elenir Chapuis, o principal motivo para o descarte é o estado inadequado das doações. Os problemas são identificados na triagem realizada pelo município.

— A roupa precisa chegar pronta para ser usada. Precisa estar limpa, não deve estar rasgada, deve estar em boas condições, precisa ser uma roupa apresentável. Infelizmente, recebemos um percentual muito grande de roupas inadequadas e o descarte delas tem custo para o município, assim como a triagem — explica.

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A mesma situação acontece em organizações não governamentais de Passo Fundo, como a Liga Feminina de Combate ao Câncer (CACC). A entidade atende 89 municípios da região e distribui doações para famílias vulneráveis.

— Recebemos umas quatro sacolas de roupas e calçados por dia. Além disso, recebemos colchão, travesseiro, cobertas que são revertidos para nossos assistidos, que dá mais de 80 pessoas. Vem muita coisa que é descarte, furadas, manchadas, sujas, tudo isso — relata a presidente da Liga, Neli Formigheri.

Além da doação aos assistidos pelo CACC, também é organizado um brechó com as roupas recebidas. O valor arrecadado é revertido para estadia, alimentação e oficinas de pacientes em viagem.

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— Aqui temos 48 espaços para que os pacientes e seus familiares fiquem enquanto estão lutando contra o câncer. Nosso carro chefe para custear isso é o brechó, e precisamos de roupas em bom estado para vender — explicou Neli.

Onde doar

Cobertores e colchões também podem ser doados. Heloisa Gamero / Agência RBS

A recomendação é que os itens doados devem estar em bom estado para uso imediato. Isso significa que precisam estar lavados, sem furos e, no caso dos sapatos, com os dois pés disponíveis.

Cobertores, colchões e alimentos também são bem-vindos para o inverno. Em Passo Fundo, é possível doar nos seguintes locais: