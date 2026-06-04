Geral

Norte do RS
Notícia

Caminhonete atravessa muro, invade pátio e causa estragos em residência de Passo Fundo 

Motorista precisou de atendimento médico. Moradores estavam em casa e não se feriram 

Vitor Zuccolo

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS