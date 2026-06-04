Caminhonete atravessa muro, invade pátio e causa estragos em residência de Passo Fundo 

Um acidente foi registrado na noite de quarta-feira (3) no cruzamento das ruas Hugo Lisboa e Liana Hickmann, no bairro Petrópolis, em Passo Fundo, no norte do Estado. O motorista de uma Toyota Hilux perdeu o controle, saiu da pista e invadiu a residência localizada na esquina das duas vias.
O motorista da caminhonete conduzia o veículo na Rua Hugo Lisboa quando colidiu com o portão da casa, avançou para dentro do pátio e bateu na estrutura.
Com a força da colisão, a parte frontal da residência sofreu danos. No momento do acidente, os quatro moradores da residência estavam em casa. Apesar do acidente, nenhum morador ficou ferido.
O motorista ficou preso dentro do carro. Os próprios moradores da casa acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP).
Na manhã desta quinta-feira (4) amigos e familiares realizavam a limpeza da frente da casa. Luís Fernando Monteiro, 19 anos, um dos moradores, estava no quarto no momento do acidente:
— Meu pai e meu irmão estavam dormindo já. A mãe estava na sala e eu no quarto. Eu ouvi o estouro e vim ver o que tinha acontecido, foi algo inesperado. Nós sempre moramos por aqui e é a primeira vez que vemos um acidente desse tipo.