Calefatores lideram procura para aquecer casas em Passo Fundo, com aumento de até 40% na demanda

Demanda por calefatores cresceu cerca de 40%. Dias Churrasqueiras e Lareiras / Divulgação

Com a chegada do inverno, Passo Fundo, no norte do Estado, tem aumento na busca por equipamentos para aquecimento residencial. Entre as opções disponíveis no mercado, os calefatores tem aumento na procura.

O sistema é uma espécie de lareira fechada, com maior eficiência térmica e segurança. Em uma loja localizada no Centro, a demanda pelos calefatores cresceu cerca de 40% em comparação ao mesmo período do ano passado. Segundo o diretor comercial, Tales Dias, muitos clientes pedem por soluções para problemas enfrentados com lareiras convencionais.

— Hoje, sem dúvida, os calefatores são os equipamentos mais procurados. Eles aquecem ambientes maiores, consomem menos lenha e oferecem mais segurança por serem fechados com vidro cerâmico resistente a altas temperaturas — explica.

O investimento varia conforme o modelo e a área aquecida. Os preços partem de R$ 4 mil e podem chegar a R$ 20 mil. Durante a temporada são vendidas em média 80 unidades.

O tradicional fogão a lenha é outra opção presente na rotina de muitas famílias. Uma loja no bairro Petrópolis mantém procura constante, com comercialização 30 a 35 fogões a lenha por temporada de frio, considerando modelos metálicos e pré-moldados.

— O fogão a lenha continua sendo muito procurado porque, além de aquecer o ambiente, permite cozinhar, esquentar água e preparar alimentos. É um equipamento bastante versátil — afirma o lojista Jean Felini.

Lareiras ecológicas são abastecidas com álcool. Alina Souza / Ecofogo/ Divulgação

Apesar da alta nos calefatores e a tradicionalidade dos fogões à lenha, há quem opte pelas lareiras ecológicas, abastecidas com álcool. O equipamento, porém, exige mais atenção durante o uso.

Segundo Tales, esse é um dos equipamentos vendidos pela empresa e que mais registra acidentes relacionados ao uso inadequado:

— O principal problema acontece no momento do reabastecimento. Algumas pessoas adicionam álcool quando ainda há chama ou calor residual no equipamento, o que pode provocar explosões e queimaduras.

A recomendação é utilizar apenas equipamentos certificados. Os modelos mais simples costumam ter custo inferior ao dos calefatores, o que contribui para a procura. Por outro lado, exigem instalação adequada e manutenção frequente para garantir segurança.

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O crescimento na utilização de equipamentos de aquecimento também levanta um alerta para os riscos de incêndios domésticos. Entre janeiro e maio deste ano, o Corpo de Bombeiros Militar atendeu 171 ocorrências de incêndio doméstico em Passo Fundo. O número representa uma média superior a um caso por dia no período.

Segundo a corporação, o inverno costuma concentrar mais ocorrências desse tipo devido ao aumento do uso de lareiras, fogões a lenha, aquecedores elétricos, estufas e lençóis térmicos.

Entre os principais fatores que contribuem estão instalações elétricas inadequadas, sobrecarga da rede elétrica e equipamentos instalados sem observar as normas de segurança. Estruturas de madeira próximas a fontes de calor e falta de manutenção em chaminés também elevam os riscos.

Cuidados no uso dos equipamentos

O Corpo de Bombeiros orienta que alguns cuidados simples podem evitar acidentes durante os meses mais frios:

desligar aquecedores e estufas da tomada ao sair de casa

apagar completamente o fogo das lareiras antes de se ausentar por longos períodos

nunca dormir com aquecedores elétricos ligados

manter estufas, aquecedores e outras fontes de calor longe de colchões, sofás, cortinas e materiais inflamáveis

utilizar apenas equipamentos certificados

realizar instalações elétricas com profissionais qualificados

evitar o uso de extensões e adaptações improvisadas

não sobrecarregar tomadas e circuitos elétricos.