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Calefatores lideram procura para aquecer casas em Passo Fundo, com aumento de até 40% na demanda

Busca pelo sistema cresce e preços partem de R$ 4 mil. Confira dicas para utilizar com segurança

Alessandra Hoppen

Repórter

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