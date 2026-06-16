Cachorro fica com a cabeça presa em parede e mobiliza resgate em Passo Fundo

O animal não apresentava ferimentos. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um cachorro precisou ser resgatado após ficar com a cabeça presa em um buraco na parede de uma casa em Passo Fundo, no norte do Estado. O caso ocorreu na segunda-feira (15) e mobilizou equipes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros.

O animal foi encontrado pelo morador da residência, que percebeu que ele não conseguia se soltar da estrutura. A cabeça estava presa em uma abertura na parede de madeira.

Para retirar o cão, os bombeiros removeram parte da estrutura. Foi necessário retirar uma tábua para ampliar o espaço e liberar o animal. Conforme os socorristas, o cachorro apresentava sinais de agitação durante o resgate.

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Após a retirada, o animal não apresentava ferimentos. As equipes informaram que não foram identificados indícios de maus-tratos.

Situação semelhante já mobilizou bombeiros na região





Em junho de 2025, um cão foi encontrado no forro de uma residência, em Marau. Bombeiros de Marau / Divulgação

Casos desse tipo não são comuns, mas já ocorreram na região. Há cerca de um ano, um cachorro foi encontrado dentro do forro de uma casa em Marau, também no Norte do Estado.

Na ocasião, o animal, com cerca de 30 quilos, estava sobre a estrutura do telhado. Parte do forro cedeu, o que chamou a atenção da moradora durante a madrugada.