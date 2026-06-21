Brigada Militar prende sete pessoas por maus-tratos durante rinha de galos em Constantina

Itens de rinha foram apreendidos no local. Brigada Militar / Divulgação

A Brigada Militar de Constantina, no norte do Estado, prendeu sete pessoas pelo crime de maus-tratos a animais no interior do município, no sábado (20).

A ação ocorreu após informações sobre a realização de uma rinha de galos em uma propriedade localizada na Reserva Indígena da Serrinha. Com apoio de equipes policiais da região, os militares se dirigiram ao local.

Durante a fiscalização, foi identificado um espaço preparado para a realização de rinhas, com animais em combate e outros mantidos em gaiolas. Os envolvidos foram identificados e presos em flagrante.

Também foram apreendidos 19 galos e diversos materiais utilizados na prática ilegal, entre eles esporas artificiais, biqueiras metálicas, cronômetros, seringas, medicamentos, anotações relacionadas à atividade e a quantia de R$ 2.760,10 em dinheiro.