Geral

Copa do Mundo 
Notícia

Brasil em campo: veja o que abre e o que fecha em Passo Fundo durante o jogo contra o Japão

Comércio, shoppings e serviços públicos terão horários alterados em razão do jogo Brasil contra o Japão, marcado para segunda-feira (29)

Heloisa Gamero

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS