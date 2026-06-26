Brasil em campo: veja o que abre e o que fecha em Passo Fundo durante o jogo contra o Japão

Maioria dos estabelecimentos segue com funcionamento normal. André Ávila / Agencia RBS

O horário de funcionamento de comércios, shoppings, serviços públicos e mercados em Passo Fundo terão alteração nesta segunda-feira (29), em razão da disputa entre o Brasil e Japão, marcado para as 14h e válido pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo.

Confira o que fecha e o que abre no município durante a partida:

Shoppings e bancos

No Passo Fundo Shopping, a praça de alimentação funcionará normalmente das 10h às 22h. Já as lojas e os quiosques terão atendimento facultativo.

O Bella Città informou que as lojas podem fechar às 13h30 e devem reabrir 30 minutos após o término do jogo. A praça de alimentação e lazer também abrem normalmente.

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As instituições financeiras de Passo Fundo preveem atendimento ao público das 9h ao meio-dia.

Mercados e comércio

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista, o Sindilojas, não há nenhuma regra a respeito da liberação ou não do colaborador, ficando a critério de cada empresa do comércio.

O mesmo acontece quanto ao funcionamento dos mercados, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Passo Fundo (Sincogêneros).

Câmara e prefeitura

A Câmara de Vereadores comunicou que a Sessão Plenária Ordinária, anteriormente prevista para segunda-feira (29), foi reagendada para terça-feira (30), com início às 15h.

Os setores administrativos da prefeitura funcionarão em turno único, das 7h às 13h, conforme o decreto 97/2026.

Escolas municipais e casas de saúde

O calendário escolar segue inalterado, as escolas municipais terão aulas em horário normal.