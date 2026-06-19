Bombeiros localizam corpo de trabalhador soterrado em armazém de soja em Tapera

Operação exigiu a retirada de grande quantidade de soja armazenada para localizar trabalhador em Tapera. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Foi localizado na madrugada desta sexta-feira (19) o trabalhador que ficou soterrado em um armazém de grãos da Cotrisoja, em Tapera, no norte do Estado. A vítima foi identificada como Carlos de Souza Rodrigues, 55 anos.

O acidente aconteceu por volta das 14h30min de quarta-feira (17). Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros atuaram de forma ininterrupta no local para localizar o trabalhador. O corpo foi retirado por volta das 3h45min desta sexta-feira, após mais de 37 horas de trabalho.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar, a operação exigiu a retirada de grande quantidade de soja armazenada na estrutura para permitir o acesso à vítima. Os trabalhos envolveram técnicas de ancoragem.

Durante a operação, os bombeiros enfrentaram dificuldades devido ao risco constante de deslocamento dos grãos no interior da moega, o que exigiu avanços lentos e monitoramento para garantir a segurança das equipes. Os trabalhos foram conduzidos por equipes do Grupo de Resposta a Desastres (GRD) do 7º Batalhão de Bombeiro Militar, de Passo Fundo, além do efetivo do Pelotão de Bombeiros de Tapera.

A corporação também contou com o apoio de funcionários e técnicos da empresa, que auxiliaram com informações sobre a estrutura do armazém. A Brigada Militar prestou apoio no isolamento e controle da área durante toda a ocorrência.

Em nota nas redes sociais, a Cotrisoja informou que se solidariza com os familiares da vítima e presta o apoio necessário.



