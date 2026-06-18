Bombeiros buscam por funcionário soterrado em armazém de soja em Tapera

Funcionário ficou soterrado em armazém de soja em Tapera. Corpo de Bombeiros Militar de Tapera / Reprodução

O Corpo de Bombeiros Militar trabalha para encontrar um funcionário de 55 anos que foi soterrado por soja no município de Tapera, no norte do Estado. As buscas se estenderam pela madrugada e manhã desta quinta-feira (18).

De acordo com as informações, o acidente aconteceu por volta das 14h de quarta-feira (17) em um armazém graneleiro da empresa Cotrisoja, localizada na avenida XV de novembro, 227. O trabalhador caiu na estrutura que continha um grande volume de soja.

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A quantidade do produto dificulta o acesso dos socorristas ao homem. A identidade da vítima não foi divulgada.

O que diz a Cotrisoja

A empresa informou, por meio de nota oficial, que acompanha a ocorrência. Confira na íntegra:

Neste momento os bombeiros estão ainda em buscas. Desta forma estamos aguardando a oficialização da localização da vítima para pronunciamento.