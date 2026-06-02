Autor best-seller Paulo Vieira fará treinamento voltado a crescimento empresarial em Passo Fundo

No dia 17 de junho, no Gran Palazzo, ele ministrará a Tour Crescimento Empresarial. Paulo Vieira / Reprodução / Redes sociais

Passo Fundo passa a integrar a rota de treinamentos do fundador da maior escola de negócios da América Latina, empresário e escritor best-seller Paulo Vieira. No dia 17 de junho, no Gran Palazzo, ele ministrará a Tour Crescimento Empresarial.

O treinamento é voltado a empresários, gestores e profissionais que desejam acelerar resultados e ampliar sua visão de negócios. Na Tour, Paulo Vieira compartilhará aprendizados e ferramentas práticas de uma trajetória que o levou de cerca de R$ 300 mil para mais de R$ 400 milhões em faturamento mensal.

O evento contará ainda com a participação de Rafael Galdino, um dos principais especialistas em inteligência artificial aplicada aos negócios no Brasil, com mais de 210 empresas mentoreadas e mais de 270 milhões em vendas. Galdino mostrará, na prática, como a IA está transformando a gestão, a produtividade e a competitividade das empresas.

Leia Mais Polícia desarticula núcleo financeiro de facção investigada por lavagem de R$ 16 milhões no RS